"Bella da morire", l’attrice Giulia Arena tra le protagoniste della fiction

Giulia Arena è una delle protagoniste femminili della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Allo stesso tempo non mancano nuovi progetti televisivi per la giovane attrice, interprete del personaggio di Ludovica. Il riferimento alla fiction inedita intitolata “Bella da morire”, dove Giulia Arena figura tra le protagoniste principali.

Si tratta di una serie che tratta una tematica importante e piuttosto attuale, alla quale deve essere posta una fine: il femminicidio. Il regista della fiction inedita corrisponde al nome di Andrea Molaioli, che ha avuto il compito complesso di dare vita a una storia esemplare, caratterizzata dal coraggio di donne forti.

Gli altri protagonisti della serie

C’è la partecipazione di attrici molto note al pubblico, tra le quali si annoverano Cristiana Capotondi e Lucrezia Lante Della Rovere. La Capotondi si mette a confronto con il ruolo di Eva Cantini, un’ispettrice di polizia con il compito di indagare intorno alla scomparsa di alcune donne. Lucrezia Lante Della Rovere, invece, veste i panni di Giuditta, procuratore capo del commissariato.

Può essere considerato di una certa rilevanza il ruolo interpretato da Giulia Arena, in quanto costituisce la causa per la quale hanno inizio queste indagini. Alla giovane attrice è stato affidato il personaggio di Gioia Scuderi, una giovane showgirl che vede crollare i propri sogni dopo essere scomparsa senza lasciare alcuna traccia.

A seguito di questi fatti, il padre della ragazza decide di avvisare la polizia della sparizione. Nel cast spicca la presenza di Margherita Laterza, a confronto con la figura di Anita, un medico ed è la terza mente fondamentale all’interno delle indagini delle forze dell’ordine. Infine spicca la partecipazione di Matteo Martari, noto al pubblico per la partecipazione a fiction di successo, come “Un passo dal cielo”. L’attore interpreta il ruolo di Marco Corvi che dà un contributo per rafforzare le indagini su Gioia.