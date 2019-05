Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano in TV: conduttori per una notte

Senza alcun dubbio è la coppia più chiacchierata del momento; da quando sono ritornati insieme questa nuova fiamma non ha solo scaldato i cuori di tutti i fan che seguono con immenso piacere la coppia, ma ha avuto effetto benefico anche sugli affari. Di fatto, ovunque la coppia si presenti, qualsiasi apparizione televisiva facciano insieme, influenzano sempre positivamente lo share del programma, sia sotto le vesti di ospiti che da conduttori.

Considerando anche il fatto che Stefano De Martino ha riscontrato un notevole successo nel condurre il noto programma televisivo di casa Rai “Made in Sud” e lo stesso dicasi per Belen con “Colorado Cafè” della Mediaset, sembra che la Rai abbia deciso di puntare di nuovo sulla coppia vincente, tanto acclamata dal pubblico.

Da quanto riportato da 361magazine.com pare che la coppia sia stata contattata per condurre un nuovo programma tutto estivo, “La notte della Taranta“, il quale andrà in onda su Rai 2 in prima serata e il tutto si svolgerà in un unico appuntamento. Questa nuova opportunità lavorativa sarà quindi un pretesto per ritrovare la coppia di nuovo insieme a condurre un programma.

Per i fan di Belen e Stefano sicuramente sarà una lieta notizia ritrovare i loro beniamini insieme a condurre uno spettacolo, seppur solo per una notte, ma per ritrovarli sul piccolo schermo bisognerà attendere quasi la fine dell’estate; il programma, infatti, andrà in onda il 25 agosto 2019, ma viste le premesse di conduzione una tale attesa potrebbe valere la pena.

Dal punto di vista amoroso invece le cose tra Belen e Stefano sembrano procedere molto bene, talmente bene che secondo le ultime indiscrezioni a breve la coppia ritrovata potrebbe riconvolare a nozze per sancire definitivamente questa riunione; inoltre, stando sempre alle ultime indiscrezioni, sembra che la location per la quale hanno optato i due sia Napoli.