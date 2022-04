Belen Rodriguez è veterana del gossip. La modella argentina è sempre su tutte le riviste di cronaca rosa e in questo momento più che mai. Dopo la rottura con l’hair stylist, Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, Belen è tornata con il suo ex marito, Stefano De Martino. Le voci sono sempre più insistenti, le paparazzate fioccano e i diretti interessati glissano, nemmeno più di tanto, sull’argomento.

In realtà un chiaro segnale è arrivato anche dalla stessa Rodriguez, la quale, qualche settimana fa, ha postato una storia Instagram che la ritrae nel letto con accanto un uomo che si intravede e che sembra essere proprio De Martino. Un matrimonio tormentato quello tra Belen e Stefano. I due si sono lasciati e ripresi più volte e questa, si spera sia quella giusta.

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, assieme alla sorella Cecilia, la Rodriguez ha parlato proprio di Spinalbese e De Martino. Il primo, da qualche giorno, ha svelato di soffrire di una grave malattia autoimmune. La showgirl ha ammesso di esserne all’oscuro. “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune“, queste le parole di Belen.

Tra i due la storia sembra essere finita per incompatibilità caratteriale, a pochi mesi dalla nascita della loro piccola. Ma torniamo a De Martino. La coppia, genitori del piccolo Santiago che oggi ha 9 anni, sembra essersi proprio ritrovata. A proposito di Stefano, Belen ha confessato: “Stefano è un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Se tornassi indietro cambierei delle cose“.

Parole al miele per il ballerino. Belen non ha poi nascosto di aver commesso un po’ di errori in amore. Sulla possibilità di avere il terzo figlio, la showgirl argentina ha risposto in maniera positiva: “Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Sì. Non adesso, ma sicuramente in futuro voglio farlo. Entro due anni. Con chi farò il terzo figlio? Non parlo, però ovviamente non da sola“.

Anche Stefano, ospite di recente da Mara Venier a “Domenica In”, non ha nascosto la voglia di diventare ancora padre. Insomma, questo è sicuramente un periodo d’oro per la coppia che, attraversate le turbolente tempeste, sembra essersi ritrovata. Ormai non c’è nemmeno più bisogno di attendere l’ufficialità: i fatti parlano chiaro.