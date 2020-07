"Beautiful" va in pausa, “Una vita” raddoppia la messa in onda

Tutti gli anni nel mese di agosto i telespettatori sono abituati alla sospensione della soap opera Beautiful, che è la soap opera americana di maggior successo. Beautiful si interrompe per poi riprendere la normale messa in onda nel mese di settembre 2020. La notizia non è ufficiale ma i rumors sembrano essere molto sicuri dell’affermazione. A quanto pare anche quest’anno la messa in onda del palinsesto Mediaset del daytime subirà delle modifiche, la programmazione della soap terminerà a partire dal 3 agosto 2020.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda le vicende che vengono raccontate sono considerate particolarmente appassionanti per i fan della telenovela. Gli spettatori sono tutti concentrati sui colpi di testa del giovane Thomas Forrester e sulla vicenda di Hope Liam e Beth. Gli episodi si interromperanno ed andranno in pausa a partire dal 3 agosto, per alcune settimane, presubilmente fino alla prima settimana di settembre.

Tutti gli appassionati telespettatori seguono con trepidante curiosità le puntate che stanno andando in onda in attesa di scoprire se e come verrà a galla lo scambio di culle di Beth ad opera del Dottor Buchingam. Le puntate trasmesse tra la fine di luglio e quelle che andranno in onda a settembre saranno imperdibili perché verrà a galla tutta la verità su Phoebe e Beth.

Si assisterà alla reazione della famiglia Logan, Spencer e di quella Forrester, la scoperta modificherà molto i rapporti dei protagonisti, tutti i fans sono incuriositi perchè vogliono scoprire come reagisce Thomas e si scoprirà il ruolo del giovane Forrester nella morte di Emma.

La sospensione di Beautiful rappresenta un beneficio per gli appassionati della serie “una vita” poiché a partire da lunedì 3 agosto le puntate trasmesse raddoppiano. La soap verrà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 13:40 e andranno avanti per un’ora intera. Per scoprire se il palinsesto Mediaset deciderà ulteriori modifiche si dovrà attendere da metà di agosto poiché generalmente, intorno a Ferragosto, la rete Mediaset prende le decisioni sui cambi di programmazione.