Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cambio di programmazione nel periodo di Natale

Con l’arrivo delle festività natalizie, la programmazione delle soap opera più amate, trasmesse sui canali Mediaset, subisce dei cambiamenti. Il primo cambiamento riguarda la giornata di sabato 21 dicembre, dove il talent show condotto da Maria De Filippi, “Amici”, va in vancaza e ritornerà a gennaio.

Il suo posto sarà preso dalle soap opera che tutti conosciamo. Dalle 13:40 inzierà una vera e propria maratona delle soap opera su Canale 5, iniziando con “Beautiful”, per poi proseguire con “Una Vita” e ” Il Segreto”, fino all’inizio di una nuova puntata di “Verissimo”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

Beautiful, Una Vita, Il Segreto: il cambio del palinsesto

Scopriamo insieme cosa succederà, alle soap opera più amate del palinsesto Mediaset, durante le festività natalizie. C’è da premettere, che durante i weekend delle festività le soap opera o le telenovele, non andranno in onda in ogni caso. Le novità riguardo i giorni dal lunedì al venerdì.

Per quanto riguarda la soap opera più longeva del palisesto Mediaset, “Beautiful”, si prenderà una pausa e le nuove puntate torneranno a gennaio. Quindi bisognerà aspettare per vedere come cosa succederà sullo scambio delle culle, che per ora è al centro delle vicende della soap opera.

Al contrario, la soap opera spagnola “Una Vita”, continuerà la sua programmazione normalmente, anticipando solo la messa in onda, al posto delle 14:10, sarà anaticipata alle 13:40, prendendo il posto lasciato vacante da “Beautiful”, ma la puntata avrà la solita durata, nessun doppio episodio. La soap opera non verrà trasmessa il giorno di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Non cambierà nulla, neanche per la soap opera “Il Segreto”, che racconta le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Andrà in onda, come al solito alle 16:10, ma la durata della puntata sarà un po’ più corta rispetto al solito. Anche “Il Segreto”, come “Una Vita”, non andrà in onda nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Se “Beautiful” si prende una paura durante le festività natalizie, al contrario “Tempesta d’amore”, la soap opera tedeasca in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Rete 4 alle 19:40, non si prenderà nessuna pausa, anzi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, andrà in onda anche nei giorni di Natale, Santo Stefano e Cadodanno.