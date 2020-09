Beautiful, Una vita e Il Segreto verranno trasmessi anche la domenica

Gli innumerevoli fans di Beautiful, a partire dal sabato 12 settembre, potranno assistere alla messa in onda della soap opera americana anche il sabato. Con questa ultima modifica la programmazione della soap opera più seguita in italia durerà sette giorni, dal lunedì alla domenica.

Sabato 12 settembre viene trasmesso il terzo ed ultimo appuntamento della soap opera Daydreamer. Una volta conclusa la messa in onda di Daydreamer, il pomeriggio del sabato sarà dedicato alla messa in onda di Beautiful seguito dalla soap Una Vita e da Il Segreto. Questo trio di soap opera farà traino all’inizio del tanto atteso ritorno della trasmissione Verissimo.

La programmazione domenicale

Nelle ultime settimane, nelle ore pomeridiane della domenica, venivano già trasmessi alcuni episodi delle soap opera straniere attualmente in onda in italia. A partire da domenica 13 settembre, avrà inizio la messa in onda pomeridiana di tutte e tre le soap opera di produzione estera ma di grande successo in Italia.

Alle ore 14 inizia il pomeriggio dedicato alle soap opera. La programmazione parte con la messa in onda di Beautiful che durerà i soliti 30 minuti. Alle ore 14:30 inizia la programmazione di Una Vita. Tale programmmazione ha una durata lunghissima, dura dalle 14:30 alle 16:30. Sempre nella programmazione domenicale alle ore 16:30 inizierà la messa in onda di un episodio della soap opera Il Segreto che passerà il testimone a Barbara d’Urso con la sua trasmissione Domenica Live.

Il palinsesto settimanale di questo autunno resta invariato, come per l’anno scorso prevede la programmazione in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, di beautiful trasmesso alle 13:40 e seguito da Uomini&Donne. Al termine di Uomini e Donne viene dato un piccolo spazio dedicato ai reality (che avranno inizio a breve). Dopo lo spazio affidato ai reality inizia la programmazione di un episodio di Il Segreto che fa da tramite alla trasmissione Pomeriggio5 condotta da Barbara d’Urso.