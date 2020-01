Beautiful, trame italiane dal 19 al 25 gennaio 2020

Negli episodi di Beautiful, che verranno trasmessi da domenica 19 a sabato 25 gennaio scopriremo l’evolversi della truffa ideata dal dottor Reese, capiremo se Florence decide di diventare complice o no. Dopo aver scoperto tutta la verità la donna ha la situazione nelle sue mani, tutto dipende dalla sua decisione.

Hope e Liam cercano di affrontare il dolore per la morte della figlia, la giovane sembra sprofondare sempre di più nel baratro tanto che il marito le consiglia di smettere di guardare la foto della bambina fino a che il dolore non si sarà calmato un pò. La donna reagisce rinfacciandogli che lui ha una figlia mentre lei no e quindi non è uguale.

Reese dopo aver confidato tutto Florence è sicuro di aver risolto i suoi problemi economici e lo comunica alla figlia Zoe. Florence decide di prendere parte al piano criminoso dell’amico, si finge la madre dalla bambina. La giovane Steffy, iniara di quanto sta accadendo, incontra Flo che le presenta la bambina. La Forrester rimane colpita dalla piccola e se ne innamora immediatamente. Dopo l’incontro Flo informa Reese che l’incontro con Steffy è andato bene e che crede che adotterà la piccola.

Steffy adotta la piccola

Dopo l’incontro con Flo, Steffy decide di adottare la piccola e la porta a casa da Kelly. Liam è confuso ed addolorato per l’arrivo di Phebe e si sfoga con il fratello Wyatt, dopo la loro conversazione Liam decide di andare a conoscere Phebe per il bene di Kelly. Taylor paga al Dottor Reese l’anticipo di 50000 dollari per l’adozione privata, tale cifra non è sufficente per saldare i debiti. Il dottore teme ancora per la vita della figlia Zoe e quando raggiunge uno dei criminali, per il pagamento dell’anticipo, arriva giusto in tempo per fermare l’uomo che era in procinto di fare del male alla figlia Zoe.

Quando Liam prende in braccio Phebe ( che in realtà è Beth ma lui non lo sa) prova una sensazione fortissima che rende Steffy entusiasta e convinta di aver fatto la scelta giusta.