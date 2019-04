Beautiful, trame dall’8 al 14 aprile. Hope ha un malore che la porta a fare una scoperta sconvolgente

Le puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 8 aprile 2019 a domenica 14 aprile 2019 alle ore 13:40 avverranno molti colpi di scena. Eric decide di offrire un lavoro all’interno della Forester Creation a Sally Spectra come prova d’amore nei confronti di Queen. La ragazza inizia a lavorare alla Forester, ma dovrà scontrarsi con la maggiorparte dei membri della famiglia, contrari all’assunzione di una Spectra alla Forester visto i trascorsi tra le due famiglie. Nell’episodio di lunedì Hope chiarisce che Thorne rimarrà lo stilista di punta e che il ruolo di Sally, nella “Hope for the Future”, sarà del tutto marginale.

Ad inizio settimana assisteremo ad un incontro tra Wyatt e Liam i quali dopo aver parlato decidono di seppellire l’ascia di guerra. Liam riuscirà a comprendere che il fratello si è lasciato ingannare dal padre Bill Spencer. Wyatt confesserà al fratello di avere una relazione con Sally.

Al lavoro, Sally viene emarginata da tutta la famiglia Forrester, sopprattutto da Hope e Ridge che sono i più accaniti. Nell’episodio di venerdi 12 aprile è tutto pronto per la sfilata della Hope for the Future, ma Charlie sorprende Emma con il cellulare in mano, conoscendo i trascorsi della stagista, l’accusa di voler fotografare i nuovi modelli. Ma Xander intervene in aiuto dell’amica e la difende. Non appena Charlie si allontanano tra loro scatta il primo bacio.

Nella puntata di giovedì 11 aprile durante la riunione, Hope ha un malore. In seguito a questo malore le ragazza raggiunge la madre per comunicargli che crede di essere incinta di Liam. La ragazza fa il test di gravidanza ed ottiene la conferma al suo dubbio.

Sabato 13 aprile Steffy spiega a Liam di non poterlo sposare per via dei troppi impegni. Hope parlerà con Wyatt nel tentativo di farsi promettere dall’ex compagno che non cadrà mai nella trappola di Sally, in quanto non la reputa una donna adatta a lui.

Bill Spencer è sempre più innamorato di Steffy ma, Justin riesce a convincerlo di liberarsi di questa sessione. L’uomo domenica 14 aprile si recherà da Steffy per scusarsi del male che le ha causato e per promettergli di non ricattarla mai più con la minaccia di denunciare la madre. Hope estromette Maya ed Emma dalla “Hope for the Future”, le due rimangono molto deluse da questa decisione.