Beautiful, trame dal 8 al 13 giugno 2020: Hope decide di lasciare Liam

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Sinceramente non so se descrivere il comportamento di Hope come altruista o folle. Da una parte mi sembra che voglia mettere il bene delle bambine davanti al proprio dall'altra parte mi sembra un modo per non voler affrontare la morte di sua figlia e mascherare il desiderio di cancellare il passato fingendo che tutto sia per il bene delle bimbe.