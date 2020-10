Beautiful, trame dal 4-10 ottobre. Ridge fa arrestare Flo. Per la Polizia Thomas ha ucciso Emma, ma lui si nasconde

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 4 al 10 ottobre assistiamo alle conseguenze dello scambio di culla di Beth e Phoebe. La giovane Flo ha confessato tutto ed il giovane Wyatt, estremamente deluso dalla sua compagna, decide di lasciarla e di tornare con Sally. Hope e Liam si riprendono la loro bambina, rinnovano le loro promesse di matrimonio lasciando Steffy nella totale disperazione.

Thomas, dopo essere stato smascherato, realizza che il suo piano di creare una famiglia con Hope è ormai andato in fumo. Il ragazzo decide di non farsi trovare da nessuno e si nasconde dal suo amico Vincent, dal suo nascondiglio continua a cercare di organizzare qualcosa per raggiungere il suo intento. Xander e Zoe affrontano l’ira di Brooke e Ridge, la coppia una volta appreso il ruolo dei ragazzi e tutto l’evolversi della situazione, licenziano i ragazzi e li cacciano nonostante i due cerchino di spiegare le loro motivazioni.

Le conseguenze per Flo e Thomas

La famiglia Logan è ferma nella sua posizione, non accetta le scuse di Flores e di sua mamma Shauna. La colpa di cui si è macchiata la ragazza è da tutti considerata imperdonabile. Shauna cerca di far ragionare Ridge, spiegandogli che la figlia ha accettato la proposta del dottore Reese perché aveva bisogno di soldi. Lo stilista non ha nessuna intenzione di ascoltare, vuole che tutta la faccenda finisca immediatamente. La ragazza ha distrutto la vita di Liam e di Hope ma sopratutto ha distrutto la vita di sua figlia Steffy, proprio per questo chiama la polizia e denuncia la ragazza.

La giovane Flores viene raggiunta dal detective Alex Sanchez che si reca a casa della ragazza per arrestarla proprio nel momento in cui la ragazza stava per fuggire come suggeritole dalla mamma. Il detective, dopo aver appreso i fatti, si convince che molto probabilmente la morte di Emma Barber è avvenuta con delle dinamiche diverse.

I sospetti del detective cadono immediatamente su Thomas. L’uomo ritiene che il ragazzo ha avuto un ruolo nella morte di Emma e ritiene che l’unica persona che avrebbe potuto guadagnare dall’incidente è Thomas. Il giovane Forrester dovrà quindi destreggiarsi tra il dolore di aver perso Hope e la famiglia che tanto voleva con lei e dovrà cercare di allontanare i sospetti della polizia da lui.

Hope e Liam tornano a vivere felicemente insieme alla loro bambina ma non immaginano che poco tempo dopo Thomas entrerà nuovamente nelle loro vite distruggendole.