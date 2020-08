Beautiful, trame dal 31 agosto al 4 settembre. Mancano poche puntate alla scoperta della verità su Beth

Venerdì 28 agosto è stato trasmesso l’episodio numero 8.128 di Beautiful, facendo due conti scopriamo che mancano solo 16 episodi alla scoperta dello scambio di culle da parte di Hope e Liam. L’inganno verrà svelato nell’episodio 8.144 mentre la programmazione di questa settimana sarà incentrata sul matrimonio di Hope e Liam e sulle reazioni circostanti.

Nella settimana che va dal 31 agosto al 4 settembre assisteremo agli innumerevoli tentativi di Brooke di fermare le nozze di Hope e Thomas. La proposta di matrimonio di Thomas non è stata ben accolta da Liam e da Brooke. Liam, appena appreso della proposta di matrimonio, cercherà in tutti i modi di fermare la sua ex-moglie. Il ragazzo vuole che Hope non si sposi con il giovane Forrester. Anche la famiglia Logan non è contenta delle nozze, Brooke insieme alle sorelle Donna e Katie cercano di dissuadere la ragazza.

Questo matrimonio vedrà due fazioni contrapposte, da un lato l’intera famiglia Logan è contraria alle nozze ma allo stesso tempo l’intera famiglia Forrester è entusiasta. Ridge è molto fiero della decisione presa dal figlio ed è convinto che Hope sia la donna giusta per lui e per Douglas. Steffy è molto contenta che Hope diventi la madre di suo nipote ed è sicura che la ragazza tirerà fuori il meglio da sua fratello. Steffy cercherà in tutti i modi di convincere Liam a lasciare andare Hope per la sua strada e far si che inizi la sua nuova vita con suo fratello.

Ridge e Liam discuteranno in merito alle nozze, lo stilista inviterà il rampollo della Spencer a lasciare in pace Hope ed a permetterle di rifarsi una vita superando la morte di Beth. Ridge ricorda a Liam che avendo divorziato non ha più nessun potere sulla donna e deve lasciarla come meglio crede, inoltre ricorda al ragazzo che lui deve preoccuparsi della sua famiglia e delle sue figlie. Liam ridadisce al suocero che Hope sposa Thomas solo per l’affetto e l’amore che prova per Douglas.