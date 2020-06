Beautiful, trame dal 29 giugno al 3 luglio: Thomas scopre la verità su Beth e Phoebe

Negli episodi di Beautiful che sono andati in onda fino al 28 giugno abbiamo scoperto che il giovane Xander è venuto a conoscenza del segreto della sua fidanzata Zoe. Il ragazzo ha scoperto che il dottor Buckingham ha venduto la figlia di Hope e Liam a Steffy in cambio di 250.000 dollari. Negli episodi che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio vedremo allargarsi la cerchia di persone che sono a conoscenza del sudetto segreto.

Nell’episodio di lunedì 29 giugno vedremo Liam ed Hope firmare l’annullamento del matrimonio, il giovane Xander nonostante sia entrato nella stanza non è riuscito a raccontare tutta la verità su Beth ne a fermare Hope ed i due hanno firmato l’annullamento del matrimonio. Contemporaneamente Thomas ha capito che c’è qualcosa di strano e costringe Flo a raccontargli tutta la verità, la ragazza cede e racconta al giovane Forrest che Beth è viva.

Nell’episodio di martedì Hope parla con la madre e le dice che lei e Liam hanno firmato l’annullamento. La donna è sicura che la figlia è vittima delle manipolazioni di Thomas ma nessuno riuscita ad aprirle gli occhi. Brooke nonostante sia convinta che la figlia ha sbagliato ascolta con dolore le sue “irragionevoli” motivazioni per comprendere le motivazione che l’hanno spinta.

Nell’pisodio di mercoledì primo luglio Zoe cerca di convincere il suo fidanzato Xander a mantenere il segreto riguardo alla figlia di Hope ma il ragazzo, urla in faccia alla sua fidanzata di non voler essere complice di questa atroce menzogna. Il ragazzo vuole raccontare ad Hope e Liam tutta la verità, non accetta di vedere la ragazza soffrire così tanto ed inutilmente ed inoltre teme le conseguenze che ci saranno per tutti quelli che hanno mantenuto il segreto.

Giovedì Zoe e Xander litigano pesantemente perché lui vuole raccontare tutto ma la ragazza non vuole perché sia lei che il padre finirebbero in prigione. Nell’episodio di venerdì Flo è più serena perché crede che Thomas, saputa la verità su Phoebe, racconterà tutta la verità alla sorella Steffy. Ormai Flo non teme le conseguenze dei sui comportamenti vuole tornare a vivere serena e libera da questo peso, l’importante per la ragazza è che la cugina scopra tutta la verità e smetta di soffrire.

Thomas ha immediatamente condannato lo scambio di culle e sembra intenzionato a raccontare tutto alla sorella ma contemporaneamente Zeo vuole convincere il giovane Forrester a mantenere il segreto.