Beautiful, trame dal 24 al 30 marzo: Bill fa arrestare Taylor per fermare il matrimonio di Steffy e Liam, Sally spara a Wyatt

Negli episodi di Beautiful, in onda in Italia da domenica 24 marzo a sabato 30 marzo, vedremo Liam chiedere a Steffy di sposarlo e tornare ad essere una famiglia. Il ragazzo, dopo essere stato lasciato da Hope per il bene di Kelly, capisce di voler vivere con la sua ex-moglie e con la figlia. Steffy accetterà con entusiasmo la proposta tanto che inizierà subito i preparativi per le nozze.

Bill Spencer, venuto a conoscenza delle imminenti nozze, decide di contrastare la cerimonia in tutti i modi perchè vuole Steffy per sé. Nell’episodio di sabato 30 marzo Bill cerca di convincere Steffy a rinunciare al matrimonio insinuando nella ragazza il dubbio che Liam sia ancora innamorato di Hope. La Forrester non gli crede, non ha più alcuna fiducia nell’uomo. Bill infastidito dal comportamento della giovane donna decide di ricattarla “Se non annulli il matrimonio, Taylor finirà in prigione”.

Nell’episodio di domenica 24 marzo vedremo Katie Logan sofferente per la fine della sua relazione con Wyatt avvicinarsi sempre di più a Thorne. Attraverso quest’avvicinamento la donna riscoprirà il piacere di frequentare una persona della stessa età e con gli stessi interessi.

Lunedi 25 marzo Sally torna a Los Angeles, dopo la fine della sua relazione con Thomas. Distrutta per l’epilogo della sua storia di amore con il giovane Forrester si ubriaca e dopo aver incontrato Wyatt gli spara. Per fortuna manca il ragazzo, il quale prova a calmare la ragazza fruttando la similitudine delle ferite sentimentali che entrambi provano.

Nel frattempo alla Forrester sono arrivati dei nuovi stagisti Xander (cugino di Maya) ed Emma. Hope è entusiasta del lavor di Emma ma nella puntata di mercoldi 27 marzo Maya sorprende la ragazza mentre fotografa gli abiti della collezione. Senza pensarci due volte la licenza della Forrester ma, Hope decide di riassumerla e dargli una seconda possibilità con il compito di occuparsi delle prossime sfilate nonostante il disappunto di Maya che non si fida della ragazza.

Nell’episodio di venerdì 29 marzo Liam, prima del matrimonio con Steffy, incontro Hope per un ultimo confronto. La ragazza ribadisce al giovane Spencer che ritiene prioritaria la serenità della piccola Kelly. A questo punto i due decidono di lasciarsi definitivamente.