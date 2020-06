Beautiful, trame dal 22 al 27 giugno: Xander blocca l’annullamento del matrimonio

Beautiful in Italia non si è fermato nonostante il lockdown, cosa che invece è successa in America, nell’episodio che verranno trasmessi su Canale 5 alle 13:40 da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno 2020 assisteremo alle vicende sull’evoluzione della storyline tra Steffy, Liam, Hope.

La settimana inizia con la scena in cui Hope al termine di una cena dice addio al marito Liam, il quale si dirige dalla ex moglie Steffy con il desiderio di dedicarsi completamente alle sue bambine. La giovane Forrester quando lo vede arrivare è felicissima della decisione presa dal giovane Spencer e la persona ancora più felice di questa scelta è Ridge che lo ha convinto alle spalle di Brooke.

Carter ha già i documenti per l’annullamento pronti, proprio come gli è stato chiesto dalla giovane Logan. Assisteremo alla scena in cui Hope convince Liam a tornare sui suoi passi firmando l’annullamento così da mettere fine al loro matrimonio e da permettergli di dedicarsi completamente alla sua famiglia e alle tue figlie.

Thomas è entusiasta di aver raggiunto il suo scopo ora vuole Hope tutta per sé e per suo figlio Douglas. Ma la situazione è destinata a complicarsi perché, come sappiamo il giovane Xander è venuto a conoscenza della verità su Beth e Phoebe. Il giovane Xander cerca insistentemente di convincere Flo a raccontare tutta la verità ad Hope e Liam ma proprio nel momento in cui sembra essere riuscito nel suo intento, vengono raggiunti da Zoe. Le due giovani donne, Flo e Zoe, iniziano un accesa discussione sul discorso Hope.

Mentre Flo e Zoe litigano incessantemente, a casa Logan assistiamo alla scena in cui Brooke tenta di convincere sua figlia a non rinunciare al suo matrimonio ed a non firmare le carte dell’annullamento dello stesso. Nell’episodio di sabato vedremo Xander irrompere in casa Logan per impedire ad Hope e Liam la firma delle carte dell’annullamento.