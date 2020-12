Beautiful, trame dal 13 al 19, per Katie non ci sono speranze e dice addio al figlio ma, arriva una donatrice misteriosa

Gli episodi di Beautiful che verranno trasmessi dal 13 al 19 dicembre 2020 saranno incentrati sulla crisi del matrimonio di Brooke e Ridge e sul gravissimo problema di salute di Katie. La donna nonostante sia sotto dialisi non reagisce bene alla terapia, per sopravvivere necessita di un urgente trapianto di rene ma nessuno dei suoi familiari è compatibile.

Nell’episodio di domenica 13 assistiamo ad una conversazione tra Brooke e Shauna, l’oggetto della conversazione è il rapporto con Ridge. La discussione degenera e Brooke schiaffeggia la rivale che, non reagisce. Nell’episodio di lunedì 14 dicembre Steffy viene a sapere che il matrimonio tra suo padre Ridge e Brooke è finito, i due si sono separati. La ragazza è sconvolta, non si capacita di come sia potuto accadere. Ridge confessa alla figlia che la responsabilità è sua perché, ha trascorso una notte con Shauna ma dichiara di non avere dei ricordi chiari di quella notte perché era completamente ubriaco.

Martedì Katie ha ormai perso tutte le speranze di poter sopravvivere al suo blocco renale perché non è emerso nessun donatore compatibile ne tra gli esami fatti ai suoi familiari e neanche dalla banca dei donatori. La donna è disperata, sa che la tua vita sarà breve e condivide la sua disperazione con Bill e la sorella Brooke. Mercoledì 16 Katie, ormai certa che la sua morte avverrà in breve tempo, decide di salutare il figlio. Nel frattempo Flo prende la decisione di donare il suo rene alla zia, ma informa l’ospedale che la sua donazione deve restare del tutto anonima.

Il 17 dicembre Katie, Bill, Will, Brooke e Donna, mentre sono al capezzale della Signora Spencer, vengono a sapere dal medico che finalmente è stato trovato un donatore compatibile per il trapianto di rene e Katie ha la possibilità di salvarsi. Tutti sono entusiasti da quanto appreso, soprattutto il bambino che temeva di perdere la sua mamma. Nell’episodio di venerdì 18 tutta la famiglia Logan e la famiglia Forrester è entusiasta per l’imminente trapianto di rene di Katie ed apprezzano la persona che con tanta generosità ha deciso di donare il suo rene ad un’altra persona chiedendo di rimanere del tutto anonima, tutti considerano questo gesto estremamente altruista.

Nell’episodio di sabato 18 dicembre il trapianto di reni di Katie si è concluso, il medico informa i familiari che la procedura si è svolta senza complicazioni. Tutta la famiglia è entusiasta e sicura che la donna ormai è salva. Il medico ricorda subito a tutti i presenti che, per quanto l’intervento sia andato bene esiste sempre il rischio di un rigetto e quindi bisogna essere cauti.