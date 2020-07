Beautiful, trame dal 13 al 17 luglio 2020: Emma viene uccisa, altre persone scoprono la verità su Beth

Per tutti gli appassionati della soap opera “Beautiful” questa sarà una settimana importante, altre persone verranno a conoscenza del segreto di Thomas, Flo, Zoe ed Xander. Tutti gli episodi che andranno in onda saranno incentrati sull’evolversi della storyline di Beth/Phoebe.

Nell’episodio di lunedì Ridge e Brooke parlano e si confrontano sul rapporto nato tra Hope e Thomas. Contemporaneamente Hope e Thomas, alla Forrester, discutono dei rispettivi rapporti che hanno con Liam. L’episodio di lunedì termina con Emma sconvolta per quello che ha scoperto ascoltando una conversazione tra Zeo e Xander. Da questa conversazione la ragazza scopre che Beth è viva e che in realtà è la bambina adottata da Steffy e che tutti chiamano Phoebe. La ragazza vuole raccontare immediatamente tutto ad Hope ma il giovane Forrester appreso quanto accaduto e scoperto gli intenti di Emma dicide di fermarla.

Nell’episodio di mercoledì Zoe e Xander discutono sull’eventualità che Emma racconti tutto ad Hope. Zoe è terrorizzata all’idea e spera che Thomas riesca a farle cambiare idea mentre il giovane Avant spera che Emma riesca a raccontare tutto ad Hope prima dell’intervento di Thomas perchè secondo lui è la soluzione migliore ed Hope deve saperlo. Ridge cerca di convincere Hope che Thomas è l’uomo giusto per lei.

Proprio mentre Ridge e Hope parlano del ropporto con il giovane Forrester, Thomas è pronto a tutto pur di fermare Emma ed impederle di parlare con Hope perchè non vuole perdere la ragazza e vuole poterla sposare.

Nell’episodio del 17 luglio Emma è in auto diretta da Hope, vuole raccontarle quanto ha scoperto su Beth. La ragazza, inseguita da Thomas, corre a forte velocità. Ad un tratto a causa di un’altra auto finisce fuori strada e precipita in fondo ad una scarpata. Thomas è sul luogo dell’incidente, decide di non prestarle soccorso e di lasciarla morire. Dalle immagini che sono state trasmesse non è chiaro se la ragazza sia finita fuori strada a causa di Thomas o di un altra auto ma è chiaro che il ragazzo ha deciso di lasciarla morire per un suo tornaconto personale.