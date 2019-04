Beautiful, trame dal 1° al 6 aprile. Steffy sconcertata rimanda il matrimonio con Liam

Negli episodi di Beautiful, che verranno trasmessi dal 1 al 6 aprile su canale5, sarà tutto incentrato sull’imminente matrimonio tra Steffy e Liam. Ma i preparativi non si svolgeranno con un cllima di felicità, come solitamente accade, ma con una forte opposizione del suocero Bill che arriverà a ricattare la ragazza.

Bill vuole Steffy tutta per se e per non fare celebrare il matrimonio arriverà a ricattare la ragazza. Steffy si troverà con le spalle al muro dovrà scegliere se rimandare il matrimonio o celebrare le nozze, con la consapevolezza che se si svolgeranno le nozze Bill denuncerà la madre (Taylor) per l’aggressione subita.

Lunedì 1° Aprile Hope e Liam si incontrano per avere un chiarimento e per dirsi addio, per entrambi è più importante la serenità di Kelly rispetto al loro amore. Nell’incontro Hope non riesce a nascondere il dolore per la situazione. Nel frattempo Wyatt e Sally iniziano a frequentarsi. Maya non accetta che suo cugino abbia iniziato una relazione con Emma, non si fida di lei perchè è la nipote dell’amico di Bill e perchè l’ha sorpresa fotografare i modelli della nuova collezione.

Negli episodi di martedì 2 e mercoledi 3 Bill, disperato per l’imminente matrimono, cerca di convincere Steffy che Liam la sposa solo per la bambina e non perchè la ama. La ragazza non gli crede e rimane della sua idea. Bill decide di ottenere cio che vuole con il ricatto “se ti sposerai tua madre Taylor finirà in prigione per avermi sparato”. Steffy è sconvolta, si sente schiacciata dal ricatto del suocero. La ragazza è consapevole della fragilità della madre e che a causa di quella non riuscirebbe a soppravvivere in carcere, dall’altra parte le sembra impossibile dover rinunciare a Liam. Justin scopre del ricatto di Bill e capisce che “nonostante abbia 3 figli è rimasto l’uomo spietato di un tempo, che mette se stesso davanti a tutti”.

Nell’episodio di giovedì 4 aprile Hope, conscia di non riuscire a stare lontana da Liam, chiede al ragazzo di tornare a lavorare per la “Hope for the future”. Quest’ultimo per correttezza nei confronti della moglie risponde che prima di accettare deve parlarne con la sua futura moglie. Steffy approfitta della volontà che Liam ha di tornare a lavorare con Hope per giustificare la decisione di rimandare il matrimonio.

Nel frattempo Bill cercherà l’appoggio di Brooke, insinuando che sia giusto spingere Liam a sposarsi con Hope. Nell’episodio di sabato 6 aprile Quinn sorprende il figlio Wyatt e Sally mentre si baciano. Il ragazzo spiega alla madre che Sally sta cercando di riprendersi dopo essersi lasciata con Thomas, e che al momento vive da lui. Quinn si reca da Eric chiedendogli di assumere Sally per darle la possibilità di rialzarsi.