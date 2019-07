Beautiful, trame americane: Spencer, drogato da Thomas, passa una notte d’amore con Steffy

Gli spoiler della longeva soap opera “Beautiful” rivelano che, nelle prossime puntate americane, sarà costante la presenza di Thomas, deciso a mettere i bastoni tra le ruote nel rapporto tra Liam e Hope. L’intento del giovane uomo sarà quello di far riavvicinare il figlio di Bill a Steffy organizzando una festa in spiaggia e il party rappresenterà una svolta.

Thomas userà la droga per ottenere la riconciliazione delle due persone e Liam passerà maggiore tempo con Steffy. Il fratello di Wyatt resterà a casa dell'ex moglie come ospite della donna e riceverà il supporto di Hope con la possibilità di vivere in compagnia di Kelly e Phoebe. Quest'ultima è la figlia adottiva di Steffy ma Liam vorrà fare da padre alla bambina sebbene, con il passare delle puntate, si verrà a sapere che si tratta di Beth. Si tratta della bambina nata dal rapporto tra e Hope ma i due innamorati credono sia morta nel corso di un parto prematuro.

Il giovane Spencer rimane a casa di Steffy per dedicarsi alle figlie

Hope ha deciso di procedere con l’annullamento del matrimonio con Liam pensando che sia giusto far tornare l’uomo con Steffy per formare una famiglia. La Logan si troverà alle prese con un momento di smarrimento in quanto metterà da parte la possibilità di diventare madre.

La figlia di Brooke non avrà intenzione di far vivere Liam con lei, sebbene lo Spencer abbia provato a consolare la donna, sicuro che possano avere un figlio. Thomas, dal canto suo, proverà ad approfittare della situazione tentando un riavvicinamento con Hope. L’uomo vorrà eliminare ogni tipo di legame che unisce Hope (Annika Noelle) al passato della storia con Liam.

Il figlio di Ridge approfitterà del riavvicinamento nel rapporto tra Liam e Steffy facendo somministrare delle pasticche per velocizzare la situazione. I due innamorati saranno costretti a cedere all’attrazione, ignari del piano messo in atto da Thomas. Sono arrivate le dichiarazioni di Scott Clifton che ha fatto il punto della vicenda. L’attore ha avuto modo di spiegare gli sviluppi intorno al personaggio di Liam attraverso queste dichiarazioni: “Continuerà ad amare Steffy, la droga allenterà certe inibizioni“. Liam avrà un confronto con Hope e tale vicenda permetterà a Thomas di approfittare della situazione con l’intento di fargli una proposta di matrimonio.