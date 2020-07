Beautiful, trama del 27 luglio: Thomas droga Liam

Nell’episodio di Beautiful che viene trasmesso il 27 luglio 2020 il giovane Thomas Forrester decide di fare in modo che Liam si senta disinibito ed inizi una relazione con sua sorella Steffy Forrester. Il ragazzo è sicutro che Liam senza una spinta non dimenticherà mai Hope, lui vuole con tutte le forze che i due si allontanino per sempre e vuole avere Hope tutta per se.

Il giovane Forrester decide di approfittare di una festa di Liam e Steffy a cui partecipa con Hope per mettere in atto il suo piano ed allontanare Hope e Liam una volta per tutte. Thomas decide di fare la sua mossa e lo fa versando all’interno del bicchiere di Liam della droga.

Il suo obbiettivo è disinibire il giovane Spencer e farlo avvicinare alla sorella ed alla loro famiglia. Il ragazzo, senza saperlo e senza rendersi conto di quanto è successo, beve quel bicchiere ed in poco tempo inizia a comportarsi in modo molto disinibito.

Terminata la festa il ragazzo inizia a fare delle effusioni con Steffy. La ragazza inizialmente lo allontana, reputa il comportamento dello Spencer troppo repentino e strano. Con il proseguire della serata Steffy cede ed i due ragazzi trascorrono una notte di passione insieme. La giovane Forrester spera che questo sia il nuovo inizio della lora famiglia.

Nella stessa puntata assisteremo anche alla decisione di Flo di accettare di andare a vivere con Wyatt Spencer nella casa sulla spiaggia e di iniziare la loro vita di coppia. Shauna, la madre di Flo, ritiene che sia giunto il momento per lei di tornare a vivere a Las Vegas perché secondo lei è importante che a Los Angeles ci sia il numero di persone più basso possibile che è a conoscenza della verità che riguarda Beth e Phobe. Vuole evitare il diffondersi della notizia ed è cosciente che se questo segreto venisse a galla la felicità di sua figlia andrebbe completamente distrutta.