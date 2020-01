Beautiful, trama del 23 gennaio: Steffy adotta Beth, Ridge è preoccupato

Beautiful è pronto a catalizzare l’attenzione dei telespettatori che da anni la seguono fedelmente. La puntata che sarà trasmessa il 23 gennaio su Canale 5 promette di rivelare importanti colpi di scena. Le anticipazioni ci rivelano che Ridge sarà preoccupato per Steffy. Taylor lo informerà di quanto ha fatto Steffy.

La donna firmerà le carte per l’adozione. Ella non saprà che in realtà la neonata che ha adottato è la figlia di Hope e di Liam. Steffy chiamerà la piccola Phoebe, ma Ridge non sentirà dentro di sé dubbi sull’intera faccenda. Beautiful viene trasmessa su Canale 5 alle ore 13:40 circa.

La trama di Beautiful per la puntata che sarà trasmessa il 23 gennaio 2020 ci rivela Steffy firmerà, finalmente, i documenti per procedere all’adozione. il sogno della donna si avvererà: ella potrà dare una sorellina alla piccola Kelly. Felice della buona notizia, la donna deciderà di chiamare la piccola appena adottata Phoebe.

Flo, la donna che darà la sua piccola in adozione a Steffy, firmerà per rinunciare ai suoi diritti materni. In realtà, i telespettatori che seguono fedelmente Beautiful da anni, sanno che Flo non è la vera madre della piccola. Ella è una complice del dottor Reese; quest’ultimo con l’inganno ha sottratto durante il parto di Hope, la piccola Beth, che ella ha dato alla luce viva e sana. Purtroppo la donna è stata ingannata e le è stato fatto credere che la sua piccola sia perita durante il parto.

Le anticipazioni Tv di Beautiful per la puntata del 23 gennaio 2020 ci permettono di vedere la felicità della Steffy che riuscirà, finalmente, a coronare il suo sogno. Steffy sarà entusiasta perché riuscita ad allargare la sua famiglia grazie a questa adozione. Taylor, la madre di Steffy, sarà felice della ritrovata serenità della figlia, che dimostrerà così di essere riuscita a superare la separazione da Liam. La Hayes sarà così felice che informerà Ridge di quanto sua figlia sarà riuscita a fare. L’uomo si mostrerà stupito e rimarrà basito dall’intera faccenda.

L’ex marito della Hayes non avrà al reazione che la donna si aspettava da lui, anzi. Egli rimarrà come pietrificato e pensieroso. L’uomo non capirò come la situazione si sia svolta in un clima di tale lassismo. L’uomo si fiderà del suo istinto e sentirà un campanello d’allarme ascoltando l’ex moglie che racconterà di come sua figlia ha deciso di stravolgere la sua vita. Ridge penserà che Steffy sia rimasta coinvolta in un giro poco limpido: L’istinto dell’uomo si rivelerà fondato soprattutto desterà sospetto la valigetta che Taylor dovrà consegnare al dottor Reese. All’interno ci saranno 200.000 destinati al dottore che ha permesso a Flo e a Steffy di trovare un accordo.

Gli spoiler di Beautiful per la puntata dle 23 gennaio 2020 ci rivelano che Ridge sarà sospettoso sull’intera faccenda e faticherà ad accettare quanto fatto dalla figlia. Taylor, dal canto suo, reagirà in maniera diametralmente opposta. La donna sarà orgogliosa del gesto compiuto da sua figlia. La Hayes sarà soddisfatta di essere la responsabile della felicità di sua figlia; è proprio la donna ad avere conosciuto per prima il dottor Reese.

Proprio grazie a Taylor il dottor Reese ha saputo che Steffy desiderava allargare la sua famiglia. La donna saprà solo successivamente di essere stata l’artefice di un grande guaio per sua figlia, per se stessa e per tutta la sua famiglia. Non da meno questa situazione coinvolgerà tutta la famiglia di Hope, Liam e Brooke.