Beautiful, stratagemma per le scene d’amore sul set nel rispetto delle misure anti-Coronavirus

Neanche il Covid 19 ferma l’inventiva e la fantasia dei produttori. Per portare avanti le registrazioni della celebre soap opera “Beautiful” e rispettare le rigide misure per contenere il contagio da coronavirus, il produttore esecutivo ha escogitato una soluzione bizzarra e divertente.

Per girare le scene d’amore sul set sono state usate delle bambole gonfiabili che sembrano vere e così le registrazioni sono potute andare avanti. Rispettare il distanziamento di due metri sarebbe stato impossibile senza questo stratagemma, mentre così la serie televisiva statunitense è tornata in produzione dopo il lockdown.

Una soluzione geniale, che ha permesso di continuare a mantenere le scene, anche quelle d’amore, e riprendere gli attori abbracciati o in atteggiamenti più intimi. A fare la clamorosa rivelazione è stato Bradley Bell, produttore esecutivo della soap, che lo ha detto durante un’intervista rilasciata al New York Post. Il produttore ha anche confessato che inizialmente stavano rivedendo il copione, ovviamente con molta difficoltà, e non appena avevano tagliato le scene d’amore la trama della soap era un vero fiasco.

Così si sono messi a ragionare e hanno messo insieme le loro idee per trovare qualcosa che potesse risolvere il problema del distanziamento sociale. La proposta della bambola gonfiabile sin da subito è apparsa vincente e ogni volta cambiano i capelli e il trucco a seconda dell’attrice che deve sostituire.

Per ovviare al problema la produzione sta già pensando di acquistare altre bambole gonfiabili e anche nella versione maschile che potrebbero essere molti utili. Bell ha parlato anche delle riprese sul set e di come si svolgono.

Ogni dettaglio viene curato in virtù delle regole da seguire per l’emergenza coronavirus. Il regista sta dietro un pannello di plexiglas, mentre quando è il momento di girare le scene romantiche un altro trucco che hanno escogitato è quello di far interpretare alle mogli e ai mariti degli attori le scene dei baci.