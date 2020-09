Beautiful, Sabato 3 ottobre Hope scopre che Beth è viva, Thomas è furioso.

Gli episodi di Beautiful che vanno in onda dal 28 settembre a sabato 3 ottobre porteranno alla conclusione della StoryLine Beth e Phoebe. Sabato 3 ottobre Hope e Liam scoprono che la loro bambina non è morta ma è stata rapita e venduta, e che ad averla comprata è stata l’ignara Steffy Forrester.

Douglas è riuscito a convincere tutti che lui diceva la verità su Beth, questo renderà difficile la situazione per Thomas che non ha più alcun modo di continuare a tenere segrata tutta la storia. Inoltre Flo confessa tutto a Liam e poi anche a Wyatt ed infine a Brooke e Ridge.

La settimana inizia con la convizione di Liam che Douglas ha detto la verità su Beth, il ragazzo abbraccia sua figlia con molto affetto e vuole trovare le prove di quello che crede di avere scoperto grazie a Douglas. Il giovane Spencer capisce la motivazione il perchè della profonda attrazzione nata tra lui, Hope e la piccola. L’uomo parla con Steffy di quanto ha appreso, ma la donna è incredula.

Liam per essere certo di quanto ha scoperto va dal fratello, nell’episodio di martedì 29, è determinato a parlare con Flo ed a farsi raccontare tutto. La ragazza dopo essere scoppiata in lacrime conferma che Beth è in realtà Phoebe. Contemporaneamente Steffy parla con suo nipote che gli conferma quanto ha detto a Liam.

Liam corre da Hope, alla Forrester, per raccontarle tutto quello che ha scoperto, Thomas cerca di convincere la moglie a non ascoltare Liam. Hope crede al giovane Spencer e rimane sconvolta da quanto apprende. La ragazza ha deciso che da quel momento Thomas non potrà più manovrarla a suo piacimento.

Wyatt è sconvolto, ha sempre creduto che Flo fosse una brava persone e sopprattutto sincera ed ora scopre che ha fatto una cosa orribile e per di più a suo fratello fingendo con tutti per molto tempo.