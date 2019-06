Beautiful, puntate dal 3 al 7 giugno: Brooke contraria alla scelta di Hope di invitare Steffy

Le anticipazioni delle puntate della longeva soap opera americana, Beautiful che vanno in onda da lunedì 3 fino a venerdì 7 giugno svelano che si creeranno nuovi equivoci all’interno della famiglia Forrester. Proseguirà la rivalità tra due donne che non hanno mai smesso di amare Liam: si tratta di Steffy e Hope.

La figlia di Brooke prenderà una decisione capace di portare a dei dubbi in quanto si dirà sicura di fare una scelta giusta. La giovane Logan sarà contenta di festeggiare il matrimonio con Liam e vorrà invitare alla cerimonia Steffy mettendo da parte il rancore con la figlia di Ridge. La situazione avrà una piega inaspettata nel momento in cui Hope deciderà di mettere al corrente della notizia la madre.

Arriva il momento della cerimonia tra i due innamorati

Brooke andrà su tutte le furie e penserà che la ragazza abbia commesso un errore invitando Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) dimostrandosi contraria rispetto a questa scelta. Dunque arriverà il giorno delle nozze tra Hope e Liam che vivranno un momento di felicità. Ci saranno molti invitati e si rivelerà fondamentale la partecipazione di Bridget e delle zie Donna e Katie venute per stare al fianco della sposa.

Wyatt, invece, starà con Liam e gli darà un aiuto importante per farlo preparare alla cerimonia. Taylor, dal canto suo vorrà dare il proprio parere a Steffy dicendole di fare la scelta sbagliata presentandosi al matrimonio dell’ex marito. La giovane Forrester non avrà intenzione di ascoltare la madre dimostrandosi determinata nel prendere parte alla cerimonia.

Taylor non si arrenderà di fronte a questa vicenda che vedrà Steffy rassegnata per via della fine della storia con Liam. La madre di Steffy deciderà di presentarsi a casa del giovane Spencer chiedendogli di non sposare Hope. Infine Bill proverà a recuperare il rapporto con i figli.