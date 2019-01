Beautiful, puntate dal 13 al 19 gennaio: i festeggiamenti per il rilascio di Ridge

La soap opera americana Beautiful regala nuovi colpi di scena allo spettatore in quanto si continua a porre la concentrazione intorno alla posizione di Ridge. Quest’ultimo è stato accusato di aver sparato a Bill ma si tratta di una testimonianza fatta dalla vittima: il Forrester rimane nello stato di fermo sebbene il detective non possa escludere altre piste.

Gli spoiler delle puntate che vanno da domenica 13 fino a sabato 19 gennaio svelano che Brooke è preoccupata per il destino del marito e vuole spingere il Sanchez a parlare con Bill per capire se l’uomo sia davvero sicuro della sua versione dei fatti. La moglie del Forrester non crede alle parole dello Spencer ed è sicura che il marito sia innocente: la stessa Steffy vuole parlare con Liam per avere un colloquio con il padre.

Liam vive una situazione complessa in quanto si trova alle prese con le visioni e continua a credere di essere stato lui a sparare contro il genitore ma può contare sulla vicinanza di Hope che cerca di far ragionare l’amico.

Hope interviene per placare gli animi a causa della lite tra Liam e Bill

In particolare il fratello di Wyatt (Drain Brooks) si convince di essere stato lui a uccidere il padre e non vuole tenere nascosto questo segreto al punto che dimostra di essere pronto a parlare della situazione al genitore. Questo retroscena provoca la lite accesa tra Liam e Bill nella quale il famoso editore definisce il figlio “un vigliacco” per aver commesso un simile gesto mentre Liam si adira contro il padre poiché ha fatto una proposta di matrimonio a Steffy.

Hope dopo aver visto lo scontro decide di intervenire per placare gli animi e dice che l’unico colpevole è Bill incapace di dare il proprio amore ai figli. Hope crede che Liam possa pagare un duro prezzo per la propria sincerità mentre in ospedale si presenta il Sanchez per sottoporre a un nuovo interrogatorio lo Spencer.