Beautiful, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della soap per alcuni giorni

Per i milioni di fans che seguono Beautiful è arrivata la brutta notizia della sospensione della messa in onda della soap opera. La nota soap opera americana è stata trasmessa il 21 aprile, giorno di Pasqua. Ma ora la decisione presa dalla Mediaset è quella di sospendere la messa in onda per alcuni giorni durante le festività.

La decisione è quella di sospendere la programmazione nel mese di aprile nei due giorni di festività nazionale ossia il 22 aprile, giorno di Pasquetta, ed il 25 aprile, festa della Liberazione. Nel giorno di Pasquetta Beautiful verrà sostituita da un film francese intitolato “ la mia Buona Stella”. Mentre il 25 aprile, giorno dedicato alla Liberazione dell’Italia la soap sarà sostituita da un prolungamento della soap opera iberica “una vita”.

I fans dovranno ricordarsi che la messa in onda di Beautiful saranno sospese esclusivamente nei due giorni sopra citati mentre i restanti giorni, martedì 23, Mercoledì 24, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, la programmazione sarà invariata. Infatti la messa in onda sarà regolarmente trasmessa su Canale 5 dalle ore 13:45 alle ore 14:10 per tutte le puntate infrasettimanali, mentre per la puntata domenicale l’appuntamento sarà fissato dalle ore 14:00 alle ore 14:25 circa.

Le puntate di Beautiful che verranno trasmesse tra fine aprile e i primi giorni di maggio saranno incentrate sui due triangoli amorosi e su crisi matrimoniali.

I triangoli amorosi che prenderanno piede in questi giorni riguarderanno la situazione tra Hope, Liam e Steffy mentre il secondo triangolo amoroso riguarderà il rapporto tra Emma, Xander e Zoe. Vedremo anche trasformarsi in rapporto tra Wyatt e Sally Spectra e anche quello tra Thorne e Katie entrambi i rapporti diventeranno sempre più passionali ed importanti.

La situazione amorosa di Hope, Steffy e di Liam avrà delle conseguenze sul matrimonio tra Ridge e Brooke, i due dovranno affrontare una crisi coniugale dovuta alla discussione su chi sia la donna giusta per Liam Spencer. Taylor, la madre di Steffy, dopo essere venuta a conoscenza delle ultime novità decide di trasferirsi definitivamente a Los Angeles per stare accanto alla figlia e alla nipote.