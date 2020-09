Beautiful Italia, la data in cui Hope si riprende Beth

Per gli appassionati della soap opera beautiful, negli episodi che andranno in onda dal 27 settembre al 3 ottobre, avverranno alcuni eventi tra i più importante per l’attuale storyline. Flo confessa tutta la verità sullo scambio di culle. La ragazza, dopo essere stata messa con le spalle al muro da Liam, racconta tutta la verità su Beth. Grazie a questo Hope e Liam si riprendono la loro bambina.

La tanto attesa conclusione della storia Beth e Phoebe è in arrivo, ed avverrà grazie alle indagini di Liam ed alla confessione del piccolo Douglas. Il rampollo Spancer scopre tutta la verità su Beth e Phoebe. Liam, insieme al fratello, affronta Flo che racconta tutta la verità nei minimi dettagli.

Il giovane Spencer una volta appresa la verità prova emozioni contrastanti, è estremamente arrabbiato e contemporaneamente è anche estremamente felice. Dopo la confessione di Flo, Liam raggiunge immediatamente Hope alla Forrester e le racconta tutto quello che è successo. Proprio alla Forrester Liam avrà un durissimo scontro con Thomas, che nega l’evidenza fino all’ultimo, ma ormai tutti sapranno che Beth è viva e quello che è successo.

Liam è giunto alla verità perché ha scoperto che Flo non ha partorito a Las Vegas, come ha sempre dichiarato, per questo ha iniziato a convincersi che Phoebe poteva essere sua figlia Beth. Dopo questa sua convinzione il ragazzo inizia a provare ancora più amore verso la bambina. Steffy, che era presente quando piccolo Douglas ha raccontato la verità, non crede al nipote ma dovrà arrendersi all’evidenza.

Flo, una volta scoperta, racconta tutta la verità anche al suo compagno Wyatt, il quale non riesce a credere a quello che sente. Thomas cerca di fermare Liam ma non riuscendoci intima ad Hope di non ascoltare Liam. Liam e Thomas per la prima volta vengono alle mani, alla fine il giovane Forrester è costretto ad arrendersi ed ammettere quanto successo. Contemporaneamente Shauna ha convinto Flo a lasciare la città e tornare a Los Angeles ma, proprio in quel momento arrivano Brooke e Ridge che la mettono nuovamente con le spalle al muro obbligandola a raccontare quello che ha fatto.