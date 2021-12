Grandi cambiamenti sul set di Beautiful, Hunter Tylo non sarà più l’attrice che darà vita a Taylor, al suo posto entrerà nel cast della soap Krista Allen.

Chi la sostituirà e cosa ne pensano i fan? Per i telespettatori è una notizia importante anche se i fan, felici del ritorno in scena di Taylor scateneranno reazioni impreviste sulla scelta della nuova attrice.

Un nuovo volto da accettare per i fan di Beautiful

Abituati a vedere il volto di Tylo, i fan della soap opera, dovranno accettare di cambiare il volto ormai impresso nel loro immaginario pur di riavere nella soap l’ex moglie di Ridge Forrester, con la promessa che questa volta resterà a lungo sulla scena.

In Italia attualmente si vede Steffy in grande difficoltà in questo periodo della sua e i fan vorrebbero vedere la madre ricomparire per aiutarla, ma dovranno aspettare ancora diversi mesi prima che accada. Come la prenderanno i fan di Hunter Tylo?

La notizia è stata annunciata da Entertainment Weekly che ha dichiarato che Hunter Tylo ha rifiutato la proposta di riprendere il suo ruolo in Beautiful nei panni di Taylor. Per tale ragione la produzione ha dovuto ripiegare su una nuova attrice per far tornare in scena la madre di Steffy e Thomas e dare supporto ai due ragazzi.

Krista Allen interpreterà quindi Taylor rientrando in un momento di difficoltà dei figli e potrà risolvere diverse situazioni. Ci vorrà tempo per il pubblico affezionato ai personaggi di Beautiful per abituarsi al nuovo volto dell’ex moglie di Ridge ma non è certo la prima volta che ci sono cambiamenti. Dopo un po’ ci si fa l’abitudine oppure questa volta no? Vedremo presto le reazioni dei fan sui social.

Krista Allen nel nuovo cast di Beautiful

L’attrice non è alle prime esperienze in televisione, in America la conoscono bene e hanno già avuto modo di apprezzarla per la sua partecipazione in Days Alum dove ha interpretato Billie Reed. Ma non è tutto qui, infatti Krista Allen ha recitato anche in Baywatch e X-Files quindi vanta una certa esperienza. Ma come se la caverà nel nuovo ruolo in Beautiful? Non resta che attendere.