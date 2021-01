Beautiful, episodi dal 4-9, Hope e Liam litigano sull’incontro Beth-Steffy. I due avviano adozione di Douglas ma Thomas

Beautiful viene trasmesso tutti i giorni su Canale 5 alle ore 13:40 ma visto il periodo natalizio sarà in onda tutti i giorni ad eccezione del 6 gennaio, giorno dell’epifania, in cui il programma verrà sospeso per poi riprendere dal 7 gennaio.

Nella settimana che va dal 4 al 9 gennaio 2021 gli episodi di Beautiful saranno incentrati soprattutto sulle discussioni di coppia tra Hope e Liam perché quest’ultimo, ha deciso di fare incontrare Beth a Steffy senza averne prima parlato con la compagna che è molto gelosa visto che la giovane Forrester si è occupata di Beth nei primi mesi di vita considerando sua figlia.

Nell’episodio di lunedì 4 gennaio Shauna si reca alla Forrester Creation per parlare con Ridge. Lo stilista non è per niente contento di vederla perché gli vengono sempre in mente i segreti che sta avendo con sua moglie a causa di Shauna. Contemporaneamente Hope è molto arrabbiata con il compagno Liam. Il ragazzo ha raccontato alla compagna di aver portato loro figlia Beth a casa da Steffy.

Nell’episodio di martedì Zoe e Thomas e parlano, quest’ultimo confessa alla ragazza di avere un piano per distruggere le sorelle Logan. Il giovane Forrester è sicuro che Shauna, visto che ha baciato Ridge, è la loro arma ed anche una preziosa alleata per sconfiggere la brigata Logan.

Come già anticipato il 6 gennaio Beautiful non andrà in onda mentre nell’episodio del 7 gennaio vi è un pesante scontro tra Hope e Liam. La ragazza è furiosa, Liam oltre ad aver portato Beth da Steffy senza parlargliene, giunto casa ha ricevuto un sms con una faccina col cuore e per questo Hope accusa il compagno di non essersi preoccupato di chiarire una volta per tutte con la Forrester che la loro precedente relazione è finita per sempre. Al termine del litigio tra i due Hope informa Liam che intende adottare Douglas. Zoe ingenuamente cade nella trappola tesagli da Thomas.

Nell’episodio di venerdì 8 gennaio Brooke giunge a casa di sua figlia con i documenti necessari per avviare la pratica di adozione di Douglas allontanando così il bambino dal suo padre biologico, che ritiene mentalmente instabile e pericoloso. Liam è perplesso, ma sembra accettare l’adozione quasi come una scelta su forzata.

Sabato 9 gennaio Thomas apprende che Hope ha avviato le pratiche per adottare Douglas con l’intento di togliergli ogni diritto da genitore. Il giovane Forrester è furioso e corre dalla Logan per riprendersi suo figlio. Quando il ragazzo giunge a casa Forrester resta sconvolto nel vedere il terrore del figlio quando lo incontra.