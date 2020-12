Beautiful, anticipazioni venerdì 4 dicembre: i risultati per il trapianto di rene di Katie, scontro tra Thomas e Douglas

Come già noto, negli episodi andati in onda questa settimana Katie Logan è affetta da una gravissima insufficienza renale causata dai farmaci antirigetto che assume in seguito al trapianto di cuore avvenuto anni fa. Dalle indagini mediche è emerso che la donna deve iniziare una nuova terapia antirigetto che, non creerà ulteriori danni ma che non può rimediare ai danni già avvenuti, l’unica possibilità di sopravvivere è fare la dialisi fino a che non troverà un donatore compatibile ed effettuerà il trapianto di rene.

La donna nell’episodio di giovedì si è ripresa dallo svenimento e trovandosi in ospedale ha scoperto la gravità della sua condizione medica e che dovrà rimanere ricoverata e sotto dialisi fino al giorno di un suo eventuale trapianto di rene. Questa situazione preoccupa la donna che teme di morire ed è preoccupata per la reazione del figlio. Katie si domanda come spiegare al figlio quello che sta accadendo e trova il conforto del marito per affrontare la situazione.

Donna e Brooke Logan si sono subito proposte per effettuare i test di compatibilità e verificare se sono idonee al trapianto in favore della sorella, risparmiandole la lunga attesa della “lista trapianti” ed un altrettanto periodo di ricovero. Proprio venerdì 4 dicembre giungono i risultati di tutti i test effettuati e nessuno dei membri della famiglia risulta essere compatibile per il trapianto. Katie viene messa sotto dialisi ed inserita nella lista dei trapianti, la donna rimmarrà ricoverata in attesa di trovare un organo compatibile.

Brooke oltre ad essere molto preoccupata per la situazione medica di sua sorella teme che Thomas, dimesso dall’ospedale, possa pretendere di avere con sé suo figlio Douglas. La Logan è sicura che il lavoro che stanno facendo Ridge e Taylor non è sufficiente per curare il ragazzo. Thomas uscito dall’ospedale si dirige da suo figlio Douglas, lo fa di nascosto senza farsi vedere da nessuno, ed esprime a suo figlio tutto il rammarico che prova verso di lui per il tradimento subito dal suo stesso figlio.

Flo ha saputo della condizione medica di sua zia al bar “il bikini” da Sally Spectra, la ragazza è molto preoccupata per la salute di sua zia e vuole avere informazioni su quello che le sta accadendo ma non sa come fare ad averle, inoltre è preoccupata perché si è resa conto che Wyatt si è allontanato da lei ed ha deciso di sposare Sally.