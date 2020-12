Beautiful, anticipazioni USA: Flo decide di donare il suo rene alla zia Katie, ma lo fa in forma anonima

Come noto a tutti i fan di Beautiful in questo periodo la vita di Katie è appesa a un filo, La donna ha un grave blocco renale causato dai farmaci antirigetto che assume per il trapianto del cuore. Tali farmaci hanno evitato problemi al cuore ma hanno danneggiato entrambi i reni per cui la donna se non trova un rene compatibile per il trapianto è destinata a morire. Il cambio della cura antirigetto può evitare che questa faccia ulteriori danni ma non può rimediare a quelli già causati.

La donna, dopo il malore, ha appreso che la tua vita sarà in ospedale e sotto dialisi fino al trapianto di rene, tutta la sua famiglia non risulta compatibile e dalla banca dei donatori non si trova nessun rene compatibile, questo unito al fatto che la donna non risponde bene alla dialisi rende indispensabile un trapianto in tempi molto rapidi sennò Katie è destinata a morire.

Bill è distrutto, si sente impotente di fronte alla malattia della moglie ed è consapevole che ha poche settimane di vita, acconsente quindi a farle incontrare Will per un ultimo saluto. Anche le sorelle Logan sono disperate all’idea di imminente morte di Katie. Bill si rivolge al medico chiedendogli di fare tutto il possibile ed anche l’impossibile per trovare un rene sua moglie a qualunque costo, ma il dottore lo informa che ha fatto tutto quanto era nelle sue mani.

Florence apprendere da sua madre Shauna la situazione clinica della zia, e ripensa al padre che non ha mai conosciuto e al gesto che ha fatto per salvare la vita a sua sorella. Shauna è convinta che se sua figlia donerà il proprio rene a Katy l’intera famiglia Logan e Forrester la perdoneranno per l’errore commesso all’arrivo a Los Angeles e per questo cerca di convincere la figlia ad effettuare i test di compatibilità ed eventualmente il trapianto.

Dopo le numerevoli insistenze della madre, la ragazza decide di donare il proprio rene alla zia e va in ospedale ad effettuare i test di compatibilità dopodiché torna a casa. Flo fa avanti e indietro del suo appartamento in attesa di una risposta dall’ospedale, sua madre gli dice di essere paziente “ci vuole del tempo per questi risultati, presto le tue zie saranno in grande debito con te, e ti riaccoglieranno in famiglia”.

Flo riceve la tanto attesa telefonata, un’infermiera di nome Camille le chiede di poter avere un colloquio con lei il prima possibile. Flo comunica alla donna che andrà subito in ospedale per il colloquio e chiede se sono arrivati i risultati degli esami. Florence si reca al centro trapianti con la madre e Camille le accoglie per parlare loro di quello che potrebbe succedere se i risultati fossero positivi “si tratta di sottoporsi a un intervento molto delicato che richiederà diverse settimane di recupero” la donna vuole accertarsi che tale donazione sia fatta per le giuste motivazioni e che la donatrice sia al corrente di ogni implicazione. Flo racconta di voler donare un rene a sua zia, soprattutto perché ha un figlio piccolo. Flo ottiene l’ok da parte del centro trapianti per donare il suo rene alla zia ma la ragazza informa che la sua donazione deve avvenire in maniera del tutto anonima, vuole che nessuno sappia quello che sta facendo.

In ospedale, Katie ha attorno Brooke, Katie, Bill, Will e Donna perché la dottoressa Davis li ha convocati. Quest’ultima entra nella stanza e annuncia che c’è una novità fantastica: “è stato trovato un donatore compatibile ed il trapianto potrà avvenire il giorno dopo stesso”. La famiglia esulta in coro e Bill chiede chi deve ringraziare ma la dottoressa dice “al momento il donatore vuole rimanere anonimo”.