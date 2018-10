Beautiful, anticipazioni trame da lunedì 15 a sabato 20 ottobre: Steffy rivela a Ridge di aver tradito Liam

Nella nuova settimana, Ridge verrà a conoscenza di un fatto che lo sconvolgerà particolarmente: sua figlia Steffy ha tradito il marito Liam con Bill Specer, il padre del ragazzo nonchè nemico giurato dello stilista Forrester. Tale notizia lascerà lo stilista senza parole, visto che la ragazza gli aveva appena rivelato di aspettare un figlio da suo marito. Per scoprire cosa accadrà nella nuova settimana alla storyline di Steffy Forrester, non resta che sintonizzare il proprio televisione su Canale 5, da lunedì al sabato alle 13:40.

Tornata a casa, Hope, dopo aver scoperto della fine del matrimonio tra Liam e Steffy, decide di stare vicino al ragazzo ma Sally non le vuole rivelare dove il ragazzo alloggia per non tradire la fiducia del Spencer. Ma Hope capisce che Sally le sta nascondendo qualcosa, visto che la stilista Spectra afferma che la rottura tra Liam e Steffy è ormai definitiva, sentendo le parole di Liam e poi ammette di provare qualcosa per il giovane Spencer. Intanto Liam decide di far visita a Steffy, deciso più che mai a mettere fine al loro matrimonio e tra pianti e suppliche da parte della Forreste, il giovane Spencer le consegna i documenti di annullamento del loro matrimonio. La Forrester vorrebbe ricucire il loro rapporto per il bene del bambino che stanno aspettando, dato che vuole dare a suo figlio, l’infanzia che loro due non hanno potuto avere a causa dei loro genitori ma Liam non vuole più saperne di lei, visto quello che è successo tra lei e suo padre.

Maya è triste e Carter cerca in tutti i modi di scoprire cosa sta succedendo alla ragazza e pensa subito che il matrimonio tra lei e Rick non vada bene, ma la modella gli rivela che il suo matrimonio va a gonfie vele così l’avvocato capisce che tra lui e Maya non ci potrà mai essere un futuro. Intanto Thorne e Rick cercano di convincere Eric ad essere più intrasingente nei confronti di Ridge, visto che l’uomo in passato ha avuto una relazione con Quin.

Mentre Bill è in ufficio con Justin, arriva Carter con i documenti per l’annullamento del matrimoio da Brooke e il magnate senza troppe perplessità firma i documenti, questo fatto però insospettisce Brooke mentre Ridge è molto contento di ciò e le consegna il suo anello di fidanzamento, adesso finalmente potranno sposarsi. Alla Forrester Creations, Ridge e Brooke danno l’annuncio del loro matrimonio davanti a tutti in ufficio ma all’incontro sono assenti sia Thorne che Steffy, il primo, ovviamente, non è stato invitato mentre la seconda è disperata per la fine del suo matrimonio con Liam.

Mentre è a casa, Steffy riceve la visita di Bill che vuole aiutarla in questa difficile situazione e le rivela che il suo matrimonio con Brooke è finito e che se lei vorrà lui potrà starle vicino ed aiutarla con il figlio che sta aspettando ma la Forrester lo caccia via in malo modo. Quando Bill se ne va, arriva Brooke che vuole chiedere a Steffy di farle da damigella d’onore insieme ad Hope, ma la donna rimane sconvolta nel vedere la ragazza in quello stato, ma la ragazza decide di non raccontarle niente.

Tornata a casa, Brooke chiede a Ridge di far visita a Steffy perchè è molto preoccupata per lo stato in cui ha trovato la ragazza. Allora Ridge si reca dalla figlia con l’intenzione di capire cosa sta succedendo. La ragazza non vuole rivelare niente a sua padre di quello che è successo perchè si vergogna troppo ma gli confida di aspettare un bambino. Intanto Brooke va a trovare Bill e lo ringrazia per la firma sui documenti dell’annullamento del loro matrimonio e intuisce che il disiteresse per questa storia è dato dal fatto che il magnate è interessato ad un’altra donna.

Il confronto tra Ridge e Steffy si fa sempre più accesso e la ragazza messa alle strettte rivela al padre che è il suo matrimonio con Liam è finito ed è solo esclusivamente per colpa sua, visto che tradito il ragazzo con un altro uomo. Quest’uomo è Bill Spencer ad udire tali parole, lo stilista sbianca e rimane senza parole.