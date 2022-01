Negli episodi di Beautiful che vanno in onda dal 24 al 29 gennaio vi è l’evoluzione sulla situazione di Thomas ed Hope e sulla notte di passione tra Liam e Steffy. Thomas rischia di morire o rimanere menomato per una grave patologia al cervello, deve essere operato d’urgenza al cervello.

Nella puntata di lunedì 24 gennaio Hope giunge a casa di Thomas dopo aver parlato con il dottore Finn per sincerarsi sulle sue condizioni di salute visto che l’uomo sospetta un trauma cranico. Giunta alla porta sente Thomas litigare con qualcuno, apre e vede l’uomo che litiga con il suo manichino. Il ragazzo è in piena allucinazione e quando vede entrare la vera Hope sembra riuscire ad interrompere le allucinazioni.

Nell’episodio di martedì 25 gennaio Thomas ed Hope parlano di questa situazione e la ragazza gli permette di stargli sempre accanto e di aiutarlo ma ad un tratto lo stilista sviene senza riprendere conoscenza, la giovane Logan chiama immediatamente i soccorsi per portare l’uomo in ospedale. Contemporaneamente Steffy e Liam parlano della notte d’amore trascorsa ed il giovane Spencer dichiara alla ex moglie che non potrà mai perdonare Hope per avere lasciato che Thomas la baciasse.

Nell’episodio di mercoledì vediamo Brooke e Ridge parlare ed essere felici di aver superato la crisi causata dalle menzogne di Queen e Shauna, si dichiarano finalmente felici. Nell’episodio di Giovedì 27 Hope, terrorizzata dallo svenimento di Thomas, chiede aiuto a Finn. I due portano l’uomo immediatamente in ospedale per sottoporlo a degli esami. La giovane Logan avverte immediatamente Ridge e Steffy su quanto accaduto a Thomas. Hope è sconvolta da quello che è appena successo, è terrorizzata e fa cadere il suo manichino a terra proprio pochi istanti prima che Liam entri in casa.

Nell’episodio di venerdì 28 gennaio Liam è furioso perché il giovane stilista ha baciato sua moglie e decide di andare a casa del ragazzo per affrontarlo. Giunto a casa del giovane Forrester trova Hope e questo lo convince sempre di più di quello che ha visto e non dà neanche il tempo alla moglie di spiegare perché lei si trovi lì.

Nel doppio episodio di sabato Thomas, giunto in ospedale, viene sottoposto a molti accertamenti ed è in pericolo di vita. Il giovane stilista deve subire un delicato intervento chirurgico al cervello a causa di un edema cerebrale. Hope è disperata e decide di non allontanarsi da capezzale del ragazzo e prega che il giovane si risvegli.

Il dottor Finn ha spiegato alla famiglia che non si può escludere che Thomas, qualora sopravviva l’intervento, rimanga menomato. Sarà proprio il dottor Finn a spiegare alla famiglia che a causa dell’edema celebrale il ragazzo soffriva di allucinazioni ed aveva degli strani comportamenti ma era tutto portato dall’edema e non era assolutamente un problema psichiatrico (tutti lo consideravano pazzo). Hope al momento rimane ancora all’oscuro di essere stata tradita con Steffy.