Beautiful anticipazioni sull’episodio del 24 ottobre 2020, Thomas aggredisce Douglas

L’episodio di Beautiful che va in onda il 24 ottobre sarà incentrato sulla punizione che Thomas vuole dare a suo figlio Douglas, che lui attualmente chiama “Il Piccolo moccioso traditore”. Prima di raccontare quello che accadrà al piccolo Douglas bisogna fare il punto della situazione: negli episodi appena trasmessi Thomas ha finalmente risposto al telefono, lo ha fatto quando ha visto che a chiamarlo era sua moglie Hope. In questa telefonata Forrester ha scoperto che la moglie ha chiesto l’annullamento del matrimonio e che non vuole mai più avere a che fare con lui; questo scatena la rabbia dell’uomo nei confronti di suo figlio che considera un traditore.

Thomas è furioso e vuole vendetta, a subirla sarà suo figlio. Con uno stratagemma il giovane Forrester convince Amelia, la baby-sitter, a portare suo figlio a casa di Vinny ed è proprio qui che l’uomo vuole dare una lezione al “moccioso traditore”. Nell’episodio del 24 ottobre proprio nel momento in cui Douglas esce con la Amelia, Brooke cerca di convincere Ridge ad andare a cercare Thomas. Secondo Brooke, una volta appresa la decisione di Hope, il ragazzo sarà in preda ad una crisi e questo lo renderà molto pericoloso e in grado di compiere delle sciocchezze. Le intuizioni di Brooke si scopriranno essere vere. Ridge, dopo una lunga conversazione con la moglie, decide di andare a cercare suo figlio.

Hope intanto si reca alla casa sulla scogliera per prendere alcune cose appartenenti a Beth approfittando dell’assenza di Steffy. Thomas convince Amelia a portargli il figlio; padre e figlio sono uno davanti all’altro ed il Forrester è furioso con suo figlio. Lo stilista inizia ad urlare contro il bambino accusandolo di essere l’unico responsabile della perdita di Hope. In un impeto di rabbia, l’uomo alza la mano, sta per colpire in testa suo figlio, ma proprio in quel momento Douglas urla al papà di fermarsi e lo prega di ritornare quello che era un tempo.

Le parole del bambino sembrano aver risvegliato la parte buona di Thomas che ritira subito la mano e si scusa col bambino ammettendo che per troppo tempo si è dimenticato del bene che lo lega a lui.

Douglas è estremamente felice di aver ritrovato il suo papà e quando l’uomo gli chiede dove sia Hope, il bambino senza pensare a quelle che potrebbero essere le conseguenze, rivela al papà che la donna si trova nella casa sulla scogliera per prendere delle cose di Beth. Thomas a questo punto lascia suo figlio alle cure di Amelia e corre da sua moglie.

Ora bisogna vedere quale sarà la conseguenza di questa rivelazione.