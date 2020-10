Beautiful anticipazioni sull’episodio del 18 ottobre. Lo scontro fisico tra Flo ed Hope

Nell’episodio di Beautiful in onda sabato 17 assistiamo al primo incontro tra Hope Logan e Florence Logan. Le due cugine si scontreranno per la prima volta dopo la scoperta su quello che è veramante accaduto alla piccola Beth Spencer.

Florence nell’episodio di venerdì si è recata di nascosto a casa di Hope, dietro una pesante insistenza di sua madre Shauna, con l’intento di scusarsi con la cugina per tutte le sofferenze che le ha provocato e Shaun spera che questo faccia nascere in Hope un senso di pietà e benevolenza verso la cugina.

Nella puntata di sabato vediamo che Shauna si reca a casa dalle Logan dove trova anche Ridge. La donna fa questa scelta per cercare di convincerli ad avere pietà della figlia ed un pò di benevolenza, ma tutti i presenti sono convinti che la ragazza debba andare in carcere perchè quello che ha fatto è ingiustificabile.

L’episodio di domenica 18 sarà invece centrato sullo scontro verbale e fisico tra Hope e Flo. La Logan si scaglia contro la cugina perché la ritiene colpevole di quanto le ha fatto il dottor Buckingham. Hope è furiosa con lei e le urla in faccia tutto il proprio disprezzo perché lei aveva tutte le carte e molteplici possibilità di interrompere la sua sofferenza. La ritiene responsabile e non ha nessuna intenzione di perdonarla, arriva addirittura ad aggredirla fisicamente con dei ceffoni. Questa discussione avviene pochi istanti prima che la ragazza venga arrestata dal detective Sanchez.

La figlia di Brooke non vorrà sentire ragioni e rinfaccerà a Flo di averle causato un dolore immenso, tenendole nascosto per mesi il fatto che Beth fosse viva. A casa di Wyatt intanto, lui, Liam, Justin e Bill discuteranno di Beth, della morte di Emma e delle conseguenze per Flo. In particolare Wyatt rassicurerà tutti di aver chiuso definitivamente con Flo, mentre Bill non vedrà l’ora che Flo e Reese paghino per il crimine commesso.