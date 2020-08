Beautiful, anticipazioni sulla puntata del lunedì 24 agosto

La soap opera beautiful, come ogni anno, è andata in vacanza nel mese di agosto ma lunedì 24 agosto alle 13.40 riprende con la messa in onda di episodi inediti sempre sull’emittente televisiva “Canale5”.

Nelle ultime puntate, trasmesse prima della pausa estiva, avevamo assistito al riavvicinamento di Liam e Steffy. Il riavvicinamento probabilmente è dovuto alla droga che Thomas ha somministrato al cognato. Il giovane stilista sta mettendo in atto molti piani per riuscire a rimettere insieme la sorella con il cognato in modo tale da avere Hope tutta per sé e per suo figlio.

Liam, al termine dell’ultimo episodio trasmesso, ha confessato ad Hope di avere fatto sesso con Steffy, ed ha inoltre dichiarato di essere convinto che è successo qualcosa di strano poichè lui non era in sé. La ragazza è rimasta evidentemente sconvolta da quanto appreso ma questo evento le ha fatto capire che la sua decisione di annullare il matrimonio l’ha allontanata per sempre dall’amore della sua vita e solo ora si è resa conto che non è quello che voleva.

Nell’ultima puntata assistiamo ad uno scontro tra Liam e Thomas. Il giovane Forrester fa di tutto per allontanare Spencer da Hope ma il ragazzo è evidentemente infastidito. Liam ha ben chiaro qual è il piano di Thomas e non lo tollera. Hope cerca di appianare la situazione chiedendo a Thomas di lasciarli soli.

La puntata di lunedì 24 inizia con i festeggiamenti del 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza, Liam e Steffy si preparano a festeggiare il loro primo giorno del ringraziamento in famiglia da soli con le bambine. Contemporaneamente Hope informa la madre che qualche giorno prima Liam e Steffy hanno fatto l’amore.

Thomas continua a mettere in atto il suo piano e prepara il figlio Douglas su come dovrà fare la proposta di matrimonio ad Hope. Il ragazzo è convinto che la giovane Logan non riuscirà a dire di no ad una proposta fatta da bambino. Mentre Liam e Steffy hanno la loro prima discussione nata a causa della loro divergenza di opinioni sul fatto che Thomas possa rappresentare una presenza positiva (come ritiene Steffy) o una presenza estremamente pericolosa nella vita di Hope (come ritiene Liam).