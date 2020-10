Beautiful anticipazioni sugli episodi in onda dal 18 al 24 ottobre 2020

Negli episodi di Beautiful attualmente trasmessi abbiamo assistito alla scoperta su quanto era realmente accaduto alla piccola Beth. Tutta la famiglia Logan ed anche quella Spencer sono irremovibili, non vogliono perdonare Flo.

Nella puntata di lunedì vediamo che Justin, come richiesto da Hope, ha avviato le pratiche per l’annullamento del matrimonio avvenuto tra la ragazza e il giovane Thomas Forrester. Mentre tutto questo accade Ridge e Brooke sono preoccupati per la scomparsa di Thomas, ma entrambi hanno una motivazione diversa per la loro paura. Brooke teme per la vita di sua figlia mentre Ridge è preoccupato per la vita di suo figlio.

Nell’episodio di martedì vediamo Beth ormai a casa con i suoi veri genitori. Il detective Sanchez, dopo aver sentito alle testimonianze di Zoe e Xander e Flo, ha riaperto le indagini sulla morte di Emma Barber.

Mercoledì Hope contatta Thomas telefonicamente per informarlo che tra loro è finita per sempre e che ha avviato le pratiche per l’annullamento del matrimonio e che non vuole mai più avere rapporti con lui. Il Forrester è furioso e Vinny inizia seriamente ad essere preoccupato per il suo comportamento folle e delirante dell’amico.

Nella puntata di giovedì Ridge si rende conto che la condizione legale del figlio è sempre più preoccupante è che il fatto che lui sia sparito complica le sue cose. Ridge cerca in tutti i modi di proteggerlo ma il ragazzo non gli risponde. Thomas è sprofondato nella più assoluta paranoia.

Nell’episodio di venerdì, vista la non rintracciabilità del padre il piccolo Douglas sta vivendo a casa con i nonni paterni con l’assistenza di una baby-sitter. Thomas decide di organizzare uno stratagemma attraverso il quale poter incontrare il figlio per poter “dare una lezione al piccolo moccioso “.

Sabato vedremo che Thomas una volta ricevuta la telefonata di Hope, dove lo informa dell’annullamento del loro matrimonio, trova uno stratagemma per farsi portare suo figlio Douglas a casa di Vinny (il suo caro amico che lo sta nascondendo). Quando si trova suo figlio accanto diventa molto aggressivo con il bambino e lo accusa della sua infelicità. Brooke è venuta a conoscenza della telefonata tra Hope e Thomas ed è molto preoccupata, teme che questo possa far perdere la lucidità mentale al giovane Forrester.