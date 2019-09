Beautiful, anticipazioni settimanali dal 29 settembre al 5 ottobre: Bill si risveglia dal coma

“Beautiful” è la soap opera più longeva del palinsesto Mediaset, che da moltissimi anni allieta il pubblico di Canale 5 con nuovi sempre più scoppiettanti colpi di scena che riguardano le vite, non sempre tranquille, della famiglia Forrester, protagonista assoluta della soap opera americana. La soa opera americana, come “Una Vita e “Il Segreto”, è in onda tutti i giorni dal lunedì alle domenica alle 13:40 su Canale 5.

Dopo la lite con Ridge e la conseguente caduta dal balcone di casa Spencer, Bill si trova ricoverato e privo di sensi all’ospedale della città. Saputo l’accaduto, Wyatt e Liam si recano subito al capezzale del padre, lo stesso fanno Brooke e Katie preoccupate per le condizioni dell’uomo. Anche Thorne fa visita a Bill, quando l’uomo è ancora in coma e gli rivela che vorrebbe riconciliarsi con lui per il bene del piccolo Will. Dopo giornate passate in completo stato di incoscienza, Bill apre gli occhi e la prima persona che vede è proprio Brooke.

Ridge si rende conto che aver casuato la caduta di Bill dal balcone, ha messo il suo rivale in una situazione di vantaggio per la riconquista del cuore di Brooke. Quando si trova di fronte Brooke, Bill le dichiara il suo amore e le rivela che la caduta è stata del tutto accidentale e che non sporgerà nessuna denuncia contro Ridge.

Tutti sono molto felici del fatto che Bill si sia risvegliato dal coma e l’uomo rivela che la caduta è stata del tutto accidentale e che non sporgerà denunciata contro Ridge. Tale gesto, fa si che tutti i presenti pensino che Bill Spencer sia cambiato, dopo quello che ha rischiato, ma Ridge dubita della buona fede del suo rivale. Al contrario Brooke apprezza tantissimo il gesto di Bill.

Dopo l’intromissione di Quin, che aveva allontanato Charlie da Pam, l’uomo dichiara tutto il suo amore a Pam e i due iniziano così a pensare a ad organizzare il loro matrimonio. Nonostante i primi dubbi e la non volontà di celebrare un altro matrimonio a casa Forrester, Quin decide che Pam e Charlie potranno sposarsi a casa loro, come hanno sempre fatto tutti i Forrester, prima di loro. Tale notizia rende Eric molto felice.

In ospedale, tutti credono alla buona fede di Bill e al fatto che lui sia cambiato, visto che non ha denunciato Ridge, dopo che l’ha spinto giù dal balcone ma quest’ultimo ed Eric sono molto sospettosi nei confronti di Spencer. Padre e figlio pensano che l’uomo abbia in mente un piano e che riguarda Brooke. Spencer vuole riconquistare la Logan.

Dopo alcuni giorni passati in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso, dopo la caduta dal balcone, visto che ha passato parecchio tempo in coma, Bill viene dimesso dall’ospedale. L’uomo può tornare a casa e riprendere in mano la sua vita da dove l’aveva lasciata e provare a riconquistare Brooke.

Il rapporto tra Quin e Pam è sempre molto litigioso, le due donne non riescono proprio ad andare d’accordo, infatti, tra le due scoppia una fuoriosa lite per decidere la location delle nozze tra Pam e Charlie. Intanto, alla Forrester, Steffy sta preparando la sua prima sfilata della nuova linea “Intimates” insieme a tutto il suo staff.