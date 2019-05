Beautiful, anticipazioni settimanali dal 27 maggio al 2 giugno: Thorne e Katie si sposano

Nuova settimana, nuove anticipazioni che riguardano i protagonisti della soap opera americana più longeva del palinsesto Mediaset, ovvero Beautiful. Le nuove anticipazioni riguardano la settimana da lunedì 27 maggio al sabato 1° giugno. Il ritorno di Steffy Forrester alla casa di moda di famiglia, con una grossa fetta delle azioni della medesima, creerà non pochi problemi all’interno della stessa, dove lavora anche Hope Logan. Tra le due ragazze c’è sempre stata rivalità, causata dall’interesse di entrambe per il giovane Liam Spencer. Questa rivalità, con il passare del tempo è cresciuta sempre di più, infatti, la Forrester ha cercato in tutti i modi di stare con Liam, facendo passare le pene dell’inferno alla rivale.

La situazione si è complicata notevolmente, quando entrambe le ragazze innamorate di Liam, sono rimaste incinte del ragazzo. Steffy ha avuto una bambina, mentre Hope è ancora in dolce attesa. La prima stanca della situazione creata tra lei, Hope e Liam, ha deciso di mettere un punto e di dedicare la sua vita alla figlia Kelly e di tornare a lavoro alla casa di moda. Il suo ritorno però cambierà molte cose all’interno dell’azienda, infatti, come si è visto nelle puntate precedenti, ha deciso di ripristinare la linea di lingerie e di fare lei stessa da modella. Oltre a questo, la Forrester creerà non pochi problemi a Hope e alla sua linea di moda, visto che le due ragazze faranno molta fatica a lavorare insieme e porteranno Ridge a prendere una decisione drastica per il futuro dell’azienda.

Intanto Brooke e Bill inizieranno a incontrarsi in segreto, il motivo? Bill Spencer vuole la custodia del figlio Will, avuto con Katie Logan e farà di tutto per riuscire nel suo intento, infatti, chiederà all’amico avvocato Justin di fare il possibile per vincere l’udienza in tribunale. Thorne innamorato di Katie, chiederà a quest’ultima di sposarlo e lei accetterà. Poco dopo, Carter riferirà ai due futuri sposi che è stata fissata l’udienza per la custodia di Will. A sopresa Ridge si presenterà in ufficio da Bill Spencer per parlare con lui.

A casa di Wyatt, i due fratelli Spencer venuti a conoscenza dell’udienza per la custodia di Will, si chiederanno quale sia il padre più giusto per il loro fratellino: Bill oppure Thorne? Entrambi avranno idee molto differenti ma entrambi sono consapevoli che il loro fratellino ha bisogno di un padre per crescere bene. Ridge, intanto, deciderà di incontrare il giudice McMullen che si occupa del caso di Wll e gli farà una insolita richiesta mentre Brooke inizierà ad aver paura che qualcuno possa scoprire i suoi incontri clandestini con Bill.

Durante uno degli incontri segreti con Bill, Brooke gli rivelerà che Thorne e Katie presto si sposeranno. Tale notizia lascerà Bill senza parole mentre i due futuri sposi racconteranno tutto a Will. In azienda, il lieto evento però non verrà accolto con tanta gioia, infatti, sia Eric che Ridge non condivideranno la scelta di Thorne di sposare Katie. E sarà proprio Eric a far desistere il figlio dal matrimonio con la Logan, facendogli una strana offerta, mentre Bill si recherà da Katie per parlare ma i due finiranno per litigare.

Il giorno delle nozze tra Thorne e Katie si sta avvicinando, così Donna, Bridget, Brooke e Hope decideranno di aiutare la futura signora Forrester nei preparativi delle nozze. Una volta rimasta sola con al futura sposa, però Boroke, le rivelerà tutti i suoi dubbi in merito al matrimonio, mentre Bill sfogherà su Justin tutta la sua rabbia per il futuro matrimonio Forrester.

La situazione per Bill non si metterà molto bene, così chiederà a Liam e Wyatt di aiutarlo per la custodia di Will, cercando di riavvcinarsi ai due figli, nonostante quello che è successo tra loro in passato. Intanto Brooke parlerà con Ridge della situazione della custodia di Will e la situazione si complicherà, e non poco, per lei, quando sarà chiamata int ribunale a testimoniare a favore di Bill Spencer.

E’ arrivato il giorno dell’udienza per la custoda di Will. Da parte Katie Carter mentre dall’altra ci sarà Bill con Justin. Il giudice ascolterà le testimonianze dei famigliari dei due mentre Ridge si chiederà se il giudice gli McMullen accenterà la sua richiesta. Dopo aver ascoltato l’ultimo testimone interrogato da Carter, il giudice chiederà a Bill di parlare in sua difesa. Il processo si sta per concludere, chissà quale sarà il futuro di Will.