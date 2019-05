Beautiful, anticipazioni settimanali dal 19 al 25 maggio: Liam chiede a Hope di sposarlo

Inizia una nuova settimana, quindi in arrivo le nuove anticipazioni settimanali, dal 19 maggio al 25 maggio che raccontano come si evolvono le varie storyline dei protagonisti della storica soap opera americana “Beautiful”. La soap opera americana è da anni in onda su Canale 5, tutti i giorni alle 13:40.

Il triangolo amoroso che si creato tra Liam, Steffy e Hope, sembra arrivato quasi alle battute finali visto che la giovane Forrester, dopo aver visto con la la Logan in atteggiamenti intimi con il marito, ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Bill Spencer. Tale decisione ha messo Liam con le spalle al muro, infatti, l’uomo inizia a pensare a tutta la situazione che si è creata e decide di condividere con il fratello Wyatt tutti i dubbi etici ed esisteziali che sta provando in questo momento. Intanto Emma racconta a Maya quello che prova per Xander ma la presenza di Zoe, ex fidanzata del ragazzo, destabilizza non poco la loro relazione appena nata.

Per Emma, la situazione si sta per complicare e non poco, visto che Zoe ha partecipato a una delle sfilate Forrester e ha ottenuto molto successo così Thorne le chiede se vuole rimanere a lavorare in azienda, come modella. Se la ragazza dovesse accettare, si trasferirebbe in pianta stabile a Los Angels.

Steffy, dopo l’ennesima delusione ricevuta da parte di Liam, decide di mettere fine a tutto. Così rivela a Liam che lei si tira fuori dalla competizione con Hope e più tardi incontra anche la giovane Logan e le rivela che il ragazzo è tutto suo e le regala anche il suo anello di fidanzamento. La giovane Forrester ha deciso di proseguire la sua vita senza Liam e non ha nessuna intenzione di tornare indietro.

Alla Forrester Creations, Thorne ha deciso di assumere Zoe, come modella visto il successo ottenuto alla sfilata di moda. Emma, dopo aver saputo, che la sua rivale è stata assunta in azienda decide di affrontarla e di chiederle di stare lontano sia da lei che da Xander, visto che ora stanno insieme.

Dopo la decisione presa da Steffy, Liam adesso deve riconquistare Hope di nuovo. Il ragazzo deve riconquistare la fiducia della giovane Logan, che per la seconda volta era stata messa da parte per Steffy, ma si sa l’amore vince su tutto così Hope felice più che mai decide di accettare la proprosta di matrimonio di Liam.

Inaspettatamente, Bill riceve una visita da Liam. I rapporti tra padre e figlio si sono complicati molto negli ultimi tempi, in particolar modo, quando Bill e Steffy hanno avuto una notte di passione e adesso le cose non sono per niente cambiate, visto che l’uomo ha chiesto alla sua ex moglie di sposarlo. Bill, infatti, è consapevole del fatto di aver rovinato la vita al figlio e di aver distrutto la sua famiglia per sempre.

Dopo aver preso la decisione di mettere fine alla sua relazione con Liam, Steffy comunica al padre Ridge che lei si è messa da parte e ha deciso di rinunciare per sempre al giovane Spencer e di andare avanti con la sua vita insieme alla figlia Kelly, con accanto Bill Spencer. Ridge, ovviamente, non approva la decisione della figlia, visti i rapporti poco cordiali che esistono da sempre tra lui e Bill Spencer.