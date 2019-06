Beautiful, anticipazioni settimanali dal 10 al 14 giugno: Brooke e Taylor litigano al matrimonio di Liam e Hope

Inizia una nuova settimana con nuove puntate inedite della soap opera americana più longeva del palinsesto Mediaset, ovvero “Beautiful”. Le nuove anticipazioni riguarderanno le puntate in onda da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno, alle 13:40 su Canale 5.

A Los Angeles, in casa di Brooke Logan, è arrivato finalmente il giorno del matrimonio tra Liam Spencer e Hope Logan. I due ragazzi hanno deciso di festeggiare il loro giorno speciale circondandosi di tutte le persone a cui vogliono bene, tra queste c’è anche Steffy Forrester, ex moglie del futuro marito della Logan. La situazione può sembrare apparentemente strana, ma è stata la stessa Forrester ha proporre la Logan come moglie al giovane Spencer, visto quello che è successo tra loro. In poche parole, Steffy ha deciso di farsi da parte ed iniziare una nuova vita mettendo sua figlia Kelly al primo posto e dedicarsi anima e corpo alla crescita della piccola.

Il padre e la madre della Forrester, però, non sono molto d’accordo sulla scelta presa dalla figlia, sapendo cosa prova quest’ultima per Liam. Taylor, infatti, aveva consigliato alla figlia di non partecipare alle nozze della rivale ma quest’ultima senza ascoltare i consigli della madre ha deciso di presentarsi alla cerimonia chiedendo alla madre di accompagnarla.

Finita la cerimonia, tutti gli inviti si congratulano con i novelli sposi e anche Steffy si avvicina a loro per fargli i migliori auguri per una vita felice insieme. Al contrario di Steffy, Taylor, non è per niente felice dell’unione tra Liam e Hope e cerca in tutti i modi di prendere parola per dire al resto degli invitati cosa ne pensa dei novelli sposi, ma Brooke, riesce ad intervenire, prima che la donna rovini a tutti la festa. Tra le due donne, però, scoppia una rissa a torte in faccia, che però viene interrotta dall’arrivo di Steffy e Hope. Le due donne si scusano con i presenti e i festeggiamenti proseguono senza problemi.

In casa Forrester, dopo i festeggiamenti per il matrimonio di Hope e Liam, tutti sono preoccupati per il rapporto che Bill Spencer ha con il figlio Will, avuto dal precendete matrimonio con Katie. Tutti si domandano come possa Will, ritenere Bill suo padre, visto che l’uomo è molto assente nella vita del figlio a causa dei continui impegni lavorativi.

Katie si trova in difficoltà perchè Bill non riesce a legare con il loro figlio e i rapporti tra i due sono molto tesi. Ne parla, allora, con Ridge e Carter, i due uomini, le consigliano che dovrebbe chiedere la custodia esclusiva del figlio, vista l’assenza di Bill, come padre, nella vita del figlio.