Beautiful, anticipazioni settimanali da lunedì 22 a sabato 27 ottobre: duro scontro tra Ridge e Bill

Nuova settimana, nuove anticipazioni per quanto riguarda la soap opera americana “Beautiful” in onda tutti i giorni da lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40. Ridge ha scoperto quello che è successo tra sua figlia Steffy e Bill Specer e questa rivelazione manderà su tutte le furie l’uomo visti i rapporti poco cordiali con il magnate. Ci sarà un duro faccia a faccia tra i due uomini.

Durante l’incontro con sua figlia Steffy, Ridge ha scoperto che la ragazza ha avuto una notte di passione con Bill Spencer nella dependance dei Forrester. Tale rivelazione, lascia lo stilista senza parole e pensa che il magnate abbia abusato della figlia ed è deciso più che mai a denunciare l’accaduto alla polizia. Steffy, però, cerca di convincere il padre che lei in quel momento era consenziente e ribadisce il fatto che è stato un errore di entrambi.

Acceccato dalla rabbia, però, Ridge si precipita nell’ufficio di Bill Spencer per affrontare l’uomo a faccia a faccia e durante questo incontro, gli sferra un pugno in pieno volto. Anche Brooke scopre quello che è successo tra Steffy e Bill, proprio dalla stessa ragazza e rimane sconvolta da tutto il racconto.

Intanto, Liam in albergo riceve la visita di Hope, appena tornata dall’Europa e decisa a rimanere a Los Angeles. La ragazza gli rivela di volerlo aiutare e di stargli vicino in questa fase della sua vita molto delicata, come fa un’amica del resto. Poi Hope va a far visita a Steffy, ignara di quello che è successo tra la Forrester e Liam, le mostra tutto il suo sostegno in questa difficile situazione e le rivela dove alloggia il giovane Spencer.

Steffy, dopo aver scoperto, grazie a Hope, dove si trova Liam, corre subito in albergo per cercare di convicere il marito a non mettere fine al loro matrimonio, nonostante l’errore commesso. Il giovane Spencer, però, è irremovibile e non ha nessuna intenzione di tornare indietro sulle decisioni prese. Steffy se ne va, e Wyatt si presente nell stanza dal albergo del fratello, con l’intenzione di convincerlo a perdonare Steffy e per il bene del figlio che stanno aspettando insieme.

Hope incontra Ridge e gli chiede quale sia la causa che ha fatto separare Liam da Steffy, ma lo stilista la invita a stare lontanto dall’intera faccenda. Intanto Brooke, dopo aver scoperto quello che è successo tra Steffy e Bill, decide di presentarsi in ufficio dal magnate per chiedergli spiegazioni in merito a quello che ha fatto. Bill Spencer, allora, le rivela che quello che è successo tra lui e Steffy non è stato un modo per vendicarsi di Liam, ma bensì perchè lui prova dei sentimenti per la Forrester.