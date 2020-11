Beautiful anticipazioni sabato 14 novembre: Steffy vuole che Thomas venga ricoverato in manicomio

Negli ultimi episodi di Beautiful abbiamo assistito al risveglio di Thomas dal coma ed alla conversazione che il ragazzo ha avuto con suo padre. Thomas dopo essersi risvegliato dal coma, in lacrime, ha ringraziato suo padre Ridge per non essersi arreso con lui e per non averlo abbandonato. Ridge ribadisce al figlio di essere molto arrabbiato e deluso da lui ma di essere clemente nei suoi confronti e gli promette che sarà per sempre lì per lui. Proprio mentre padre e figlio si confrontano con sincerità, Ridge riceve una chiamata del Detective Sanchez che lo invita a raggiungerlo al carcere della Contea.

Ridge cerca di rassicurare suo figlio dicendogli che andrà tutto bene e che dovrà fare ammenda, ma non lo farà dalla prigione. Dopo questa dichiarazione l’uomo lascia l’ospedale per raggiungere il detective. Proprio mentre Ridge lascia l’ospedale, Thomas riceve la sorpresa ed inaspettata visita della sorella Steffy.

La giovane Forrester entra nella camera all’ospedale del fratello, Thomas è incredulo, la ringrazia di essere venuta ma Steffy interrompe immediatamente il fratello ordinandogli. “stai zitto ed ascoltami”. La ragazza racconta al fratello di aver provato molta angoscia ed ansia quanto ha scoperto che lui era caduto dalla scogliera ma, nonostante questo dichiara di continuare ad essere furiosa ed afferma che non si è presentata prima in ospedale perché voleva essere certa che lui stesse bene per poter sfogare contro di lui tutta la rabbia che prova in corpo.

Thomas prova a giustificarsi dicendo: “ho sbagliato ma l’ho fatto solo per amore e nel tentativo di sistemare per sempre le nostre famiglie”. Steffy non lo ascolta e si arrabbia ancora di più accusandolo di essere malato, a questo punto Thomas tenta di chiedere perdono alla sorella che in realtà va su tutte le furie e gli urla in faccia tutta la rabbia recriminando al fratello di aver visto Hope soffrire e di non aver fatto nulla, di aver utilizzato il piccolo Douglas come esca e di aver distrutto la vita delle sue figlie perché Kelly continua a cercare sua sorella ed a domandarsi perché il suo papà non è più con loro.

Steffy non riesce a calmarsi, continua ad urlare contro il fratello dicendogli: “non ti perdonerò mai. Mi hai tradito. Hai attraversato un confine dal quale non si può più tornare indietro, andremo tutti avanti senza di te“. Steffy è convinta che il fratello sia una persona crudele ma soprattutto è sicura che lui soffra di una grave patologia mentale, per questo da giorni insiste con suo padre affinché Thomas venga rinchiuso in un manicomio e curato.