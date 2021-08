Beautiful, anticipazioni: Ridge e Shauna sono davvero sposati? La reazione di Brooke

Le vicende di Beautiful nel corso dele prossime puntate si concentreranno sulle vicende legate al triangolo amoroso tra Shauna, Ridge e Brooke. Tutto si tingerà di giallo nel momento in cui lo stilista scoprirà di aver sposato Shauna a Las Vegas. A questo punto i telespettatori si domanderanno come ciò sia possibile, visto che per quanto si sa, Ridge non avrà ancora divorziato da Brooke.

Ridge scopre di aver sposato Shauna, Brooke ferita e umiliata

In casa Forrester ci sarà di nuovo scompiglio nel momento in cui Shauna, tornata da poco a Los Angeles, si presenterà da Ridge mostrandogli il loro certificato di nozze. Lo stlista rimarrà basito e non ricorderà affatto di aver sposato Shauna a Las Vegas. Non solo, non avrà nemmeno memoria di aver dato ordine a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke.

Nel frattempo la Logan, ignara della notizia, attenderà con ansia l’arrivo di Ridge per cercare di ricostruire con lui la loro unione. Nel corso delle prossime puntate, le uniche a festeggiare le nuove nozze saranno Shauna e Quinn e si intuirà come le due abbiano complottato per la buona riuscita del loro piano. Eric invece sarà perplesso e turbato. Il dubbio che nascerà nei telespettatori a questo punto è se il matrimonio con Shauna sarà valido oppure no.

Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, si viene a sapere che anche Brooke non tarderà a scoprire cosa sarà accaduto tra Shauna e Ridge in quel di Las Vegas e non la prenderà affatto bene. Venuta a sapere che lo stilista avrà una nuova consorte, Brooke si sentirà tradita e ferita e non esiterà a cacciare di casa Ridge.

Per gli amanti delle anticipazioni, sveliamo che sarà Eric a smascherare il paino ordito da Quinn e Shauna e verrà a galla che il matrimonio contratto a Las Vegas sarà solo una farsa!