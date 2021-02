Beautiful, anticipazioni puntate dal 15 al 21 febbraio 2021. Il ritorno di Thomas

Le nuove anticipazioni della soap opera Beautiful, relative la trama delle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, da lunedì 15 Febbraio a domenica 21 Febbraio 2021 dalle ore 13:40 alle 14:10, che annunciano sviluppi davvero incredibili, con proposte di matrimonio, incertezze, errori e scoperte sconvolgenti. Liam dichiarerà a Bill che Hope è la madre adottiva di Douglas.

Nel frattempo, Wyatt sorprende il fratello riguardo all’anello per Sally; intanto, Ridge mentre parla con Shauna si scambiano un bacio, dopo, un altro bacio, ma qualcuno li vedrà. Difatti, dopo, i due saranno interpellati a dare delle spiegazioni riguardo la loro relazione. Alla fine, ci sarà la ricomparsa di Thomas, ma non eliminerà i problemi giudiziari di Hope, infatti Ridge potrebbe impugnare importanti provvedimenti contro di lei.

Justin, Wyatt ed Emmy ospitano Liam a casa alla Spencer Publications, il ragazzo, poi, ne approfitterà per parlare con suo padre Bill della notizia che Hope sarà legittimamente la madre adottiva di Douglas. In seguito, Wyatt stupirà suo fratello Liam con una replica impensata riguardo al fatto che lui non si è ancora deciso a dedicare l’anello a Sally. Poi, guarderemo un’altra volta Shauna e Ridge insieme.

Shauna e Ridge diventano sempre più confidenziali e, ormai, inseparabili. I due non riescono a stare separati, anche se Ridge non le nasconde le amozioni che prova per Brooke. Comunque, oltre a questo, vuole specificare che ama molto il suo atteggiamento e modo di fare e, di conseguenza, tra i due scoppia un altro bacio.

Il bacio tra Shauna e Ridge non passerà inosservato, poiché qualcuno che conoscono entrambi li guarderà proprio in quella situazione. Quinn, dopo aver visto il bacio tra Shauna e Ridge, decide di chiedere all’amica la condizione della loro relazione. In seguito, anche Ridge sarà interpellato a dare risposte sincere alle domande di Eric sulla sua relazione con la Fulton. Infine Wyatt decide di suggerire a Sally una giornata lontano da casa da passare insieme con amore. Bill invita Liam di aiutare e difendere sempre suo fratello Wyatt. Alla fine della settimana, vedremo che Thomas farà il suo ritorno: il ragazzo è sano e vivo.