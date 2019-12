Beautiful, anticipazioni puntate 13 dicembre: il dottor Reese distrutto dal senso di colpa

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di venerdì 13 dicembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 al consueto orario delle 13.30 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap d’oltreoceano vedremo Reese alle prese non solo con il ricattatore, ma anche con il senso di colpo per ciò che ha fatto con la piccola Beath.Tutti si stringono intorno a Liam e Hope e cercano di non far mancare alla coppia il loro affetto in questo momento così difficile.

Nel frattempo, il dottor Reese deve fare i conti non solo con i sensi di colpa per quanto fatto ad Hope, ma anche con il terrore che il ricattatore possa fare del male a sua figlia Zoe. Proprio una tale situazione ha portato Reese a prendere una decisione sconsiderata.

Anticipazioni Beautiful: anche Taylor partecipa al dolore di Hope

Reese si trova ora ad un bivio. Da una parte è devastato dai sensi di colpa per il dolore che ha causato ad Hope dandole la tremenda notizia della morte della sua bambina. Dall’altra, ritiene invece che mettere in pratica un piano tanto rischioso quanto crudele, sia per lui l’unico modo di liberarsi della persona che lo sta ricattando.

Scopriremo infatti che dietro alla morte apparente di Beath, si nasconde in realtà una verità molto più complessa e inconfessabile. Nel frattempo, nel corso della commemorazione in ricordo della piccola Beath a casa di Eric, Taylor prendere parte in maniera sentita al dolore di Hope, come anche a quello di Brooke. Brooke e Taylor si scuseranno poi a vicenda.

Il nostro appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Beautiful per il momento finisce qui. Vi ricordiamo che soap americana va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.30. Inoltre, è possibile per i fan vedere le puntate anche in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play.