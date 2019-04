Beautiful, anticipazioni puntata di martedì 16 aprile: Hope parla a Liam della gravidanza

Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 alle 13:40, ci riserva alcuni colpi di scena. Hope si accorge di aspettare un bambino da Liam, ma ha una tempesta di emozioni dentro di sé. La felicità per aver scoperto della gravidanza è immensa però questa grande gioia è offuscata anche dai dubbi sul da farsi con il padre del piccolo che aspetta, visto che Liam sta frequentando un’altra donna.

Brooke, accoglie il suo sfogo e cerca di infonderle tranquillità e le ricorda anche che Spencer non è ancora sposato con questa donna, quindi Hope decide di rivelargli la novità, e spera che l’uomo sia felice di questa inattesa rivelazione. Ecco cosa succederà nella puntata in onda martedì 16 aprile su Canale 5.

Dopo che il test di gravidanza aveva rivelato a Hope di aspettare un bambino, la conferma arriva anche dai medici che l’hanno visitata. Ma questa grande gioia è destinata ad avere anche un’ombra, infatti Hope sa che Spencer si frequenta con Stefy. Brooke però spinge la ragazza a rivelare la gravidanza al padre del bambino perché è giusto che lo sappia.

Hope decide di rivelare la sua gravidanza a Liam

Le parole della madre tranquillizzano tantissimo Hope e la fanno arrivare alla convinzione che Liam deve sapere di questa gravidanza, però vuole aspettare il momento giusto per parlargliene. Secondo la giovane Logan non ci sarà momento migliore che durante i festeggiamenti per il 4 luglio. Appena raggiunge lo studio, trova Liam insieme a Thorne che stanno lavorando insieme per cercare di risolvere lo spiacevole fatto riguardante lo stalker della Logan, ma arriva Xander e porta tutti fuori per vedere i fuochi d’artificio e così i suoi piani sono rovinati.

Ma lei non molla e, una volta portato Spencer in disparte, gli rivela di essere incinta. Liam saputa la notizia rimane basito e incredulo. Nelle prossime puntate vedremo che reazione avrà il ragazzo e cosa deciderà di fare.