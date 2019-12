Beautiful, anticipazioni puntata 7 dicembre: Hope sviene in sala parto

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali per svelarci la trama dell’episodio di sabato 7 dicembre 2019, che verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 13.43 circa. Nel corso di questo avvincente appuntamento con la soap americana vedremo un uomo minacciare Reese di rapire Zoe. A causa di questo, il medico non riuscirà ad avere la tranquillità necessaria per occuparsi della gravidanza di Hope. Ma, adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Mentre Liam comunica per telefono ad Hope che il suo volo non è potuto partire a causa del maltempo, questa improvvisamente entra in travaglio. A quel punto Liam la tranquillizza, dicendole che sarà insieme a lei quando metterà al mondo la loro bambina. Poi, lo Spencer si rivolge a suo padre Bill, che immediatamente mette a disposizione del figlio l’elicottero dell’azienda, per fargli raggiungere Hope a Catilina.

Anticipazioni Beautiful: Reese sottopressione per le minacce, Hope in pericolo?

Hope si trova intanto ricoverata nella clinica del dottor Reese, il quale si prodiga per tirare su di morale la giovane mentre è in attesa dell’arrivo di Liam. Reese viene però minacciato da un uomo, a cui deve una grossa somma di denaro: questo lo tiene in pugno e minaccia di rapire Zoe, se entrerà al più presto in possesso dei suoi soldi.

Questa situazione mette talmente sotto pressione Reese, che finisce per trascurare la gravidanza della Logan. Mentre accade questo, la situazione di Hope si aggrava e la giovane viene subito portata in sala parto, dove purtroppo sviene a causa dei dolori lancinanti.

Nel frattempo, Liam è quasi sul punto di giungere in ospedale. Riuscirà lo Spencer ad assistere in tempo alla nascita della piccola Beth? E soprattutto, sarà il parto privo di complicazioni per la bambina e per Hope? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.