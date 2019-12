Beautiful, anticipazioni puntata 4 dicembre: Hope è in travaglio

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nella puntata di mercoledì 4 dicembre 2019, che sarà trasmessa al solito orario delle 13.30 su Canale 5. Nel corso di questo avvincente appuntamento con la soap americana vedremo Hope entrare in travaglio, mentre Liam cercherà in tutti i modi di raggiungerla per esserle vicino al momento della nascita della loro bambina. Ma, adesso, scopriamo insieme più in dettaglio la trama.

Mentre il volo di Hope è partito regolarmente e lei si è sistemata in albergo, dopo essere arrivata sull’isola di Catilina; quello di Liam invece non è potuto partire a causa del maltempo. Lo Spencer chiama così la compagna per informarla dell’inconveniente.

Anticipazioni Beautiful: Bill mette il suo elicottero a disposizione di Liam

Liam e Hope stanno parlando al telefono, quando ad un tratto la giovane inizia ad avvertire dei dolori al ventre, segno che il parto è ormai imminente. Dopo averla tranquillizzata sul fatto che sarà presente alla nascita della piccola Beth, Liam si attiva immediatamente per raggiungere Hope.

Il giovane è disperato, perché Hope è da sola e in travaglio a Catilina. Non sapendo come fare, Liam decide di rivolgersi a suo padre Bill: subito questo rassicura il figlio che sarà presente accanto a Hope quando lei darà alla luce la sua bambina. Poi Bill mette a disposizione di Liam l’elicottero della Spencer. Quindi Bill chiama Brooke e Ridge per metterli al corrente di quanto fatto.

Mentre Liam è in volo sull’elicottero dell’azienda per raggiungere Catilina, ecco che improvvisamente Hope entra in travaglio e viene ricoverata nell’ospedale del dottor Reese. Quando viene condotta in sala parta, la Logan finisce però per perdere i sensi. Riuscirà Liam a fare in tempo? Per scoprirlo non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.