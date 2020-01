Beautiful, anticipazioni puntata 24 gennaio: Liam tiene tra le braccia Phoebe, non sapendo che è Beth

Un nuovo episodio della soap americana di Beautiful aspetta i telespettatori della rete Mediaset di Canale 5 per venerdì 24 gennaio 2020, nella fascia pomeridiana che va dalle 13.40 fino alle ore 14.10 circa. Ma ora scopriamo insieme cosa hanno da dirci le anticipazioni sulla trama di questa puntata.

Mentre Steffy e Florence firmano i documenti necessari per l’adozione della piccola Phoebe, ha luogo un incontro non programmato tra Reese, Hope e Liam. Accade così che Liam e in particolare la Logan scoprono di avere ancora delle domande da fare al medico sugli eventi che in quella tagica notte hanno portato al decesso di loro figlia Beath.

Anticipazioni Beautiful: Steffy felice per la sintonia tra Liam e Phoebe

Il dottor Reese, che credeva finalmente di pter finalmente tirare un sospiro di sollievo, inizia di nuovo a temere per la vita di sua figlia Zoe. Nel frattempo, Liam incontra la piccola Phoebe. Non appena il figlio di Bill prende tra le braccia la bambina inizia a provare un forte sentimento, non sapendo che sta abbracciando in realtà sua figlia Beath. La forte sintonia tra Liam e la piccola non sfugge a Steffy che ovviamente ne resta molto contenta.

Lo Spencer sta abbracciando Phoebe, meravigliato per la forte somiglianza che questa ha con Kelly. Per fortuna, Hope ha reagito positivamente alla notizia e all’improvviso si reca alla casa di Steffy a Malibù. Non appena le due donne si ritrovano davanti, Steffy si scusa con Hope, per aver adottato Phoebe, mentre lei ha da poco perso la sua bambina. Hope, però, appoggia la sua scelta e le dice di non sentirsi in colpa per questo. Cosa succederà adesso?

La soap più longeva delle reti Mediaset è stata ideata da Lee Phillip Bell e William J. Bell per il canale americano CBS, ed è andata in onda per la prima volta in Italia il 23 marzo 1987, su Canale 5. Gli episodi di Beautiful vengono trasmessi dal lunedì al venerdì a partire dalle 1340 circa, mentre il sabato dalle 13.30 e la domenica alle 14.00.