Beautiful, anticipazioni puntata 20 marzo 2020: Douglas ha bisogno d’aiuto, la confessione di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di venerdì 20 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 13.40 circa. Nel corso di questo appuntamento vedremo Taylor consigliare a Thomas di portare Douglas da uno psicoterapeuta affinché lo possa aiutare a superare il dolore per la perdita della sua mamma. Intanto Douglas rivelerà ai suoi genitori che tra lui e Caroline era già tutto finito da tempo.

Al termine della funzione religiosa in cui è stato dedicato un ultimo commosso saluto a Caroline, Thomas ha modo di restare da solo con i propri genitori. Steffy ha dovuto rimandare la sua partenza di alcuni giorni ed ha lasciato l’abitazione di Brooke per andare dalle sue figlie.

Beautiful: Thomas confessa che lui e Caroline non stavano più insieme

I Forrester rimangono quindi assieme al loro primogenito, giustamente provato da ciò che è successo. Immediatamente Taylor suggerisce a suo figlio Thomas di provvedere a procurare a Douglas il giusto supporto psicologico, in modo che il nipote riesca più facilmente a superare il dolore per la perdita della madre. Thomas sembra d’accordo con la proposta e ringrazia tutta la famiglia per il sostegno.

Anche Ridge prende parte alla discussione e propone a Thomas di rimanere a vivere con lui. Infatti, la casa è grande e non ci sarebbero problemi ad ospitare altre persone. Come se non bastasse, grazie alla vicinanza dei parenti sarebbe più facile per Douglas superare il distacco dalla mamma. È a quel punto che Thomas sente il bisogno di essere sincero e di rivelare alla famiglia che lui e Caroline non stavano più insieme da molto.

Nonostante non si amassero più da tempo, i due erano diventati infatti degli ottimi amici ed avevano continuato a vedersi per amore di Douglas. Quindi con la morte di Caroline, Thomas ha finito per perdere la sua migliore amica e la madre di suo figlio. Gli spoiler futuri di Beautiful ci rivelano intanto che il dolore comune finirà per avvicinare Thomas e Hope. Per la Logan, questo sarà però l’inizio di una vera e propria tragedia!